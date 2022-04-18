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6至11歲打莫德納…家長灌爆衛福部臉書：為何要孩子當白老鼠

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天。不料消息一出引發許多家長反彈，甚至到衛福部的臉書大罵「莫德納是大魔王」、「莫德納好多人第三劑一半的劑量都受不了了」、「為什麼要孩子當白老鼠」，希望可以有其他疫苗選擇。

指揮中心17日表示，食藥署已召開6歲至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，出席的專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天。（圖／指揮中心提供）

消息一出引發許多家長反彈，許多家長在衛福部臉書表示，「六歲孩子打半劑，這劑量大人都不舒服了，小孩的狀況更令人憂心」、「為什麼要孩子當白老鼠」、「連美國都只給12歲以下打BNT，我們卻是要打莫德納」，也有人說「能不能有BNT趕快進來，不要只有單一選項」、「說真的，為什麼不給打BNT」。

還有人說「國外小孩都打BNT，台灣居然打莫德納」、「6-11歲小孩，體重差很大居然都是打一樣的劑量」、「請問連美國都還沒核准兒童施打莫德納，台灣為何要孩子當白老鼠，為什麼不進BNT」、「瘋了嗎，大人都承受不住還給小孩打」、「還是先觀望，很怕打了怎麼樣」。

國民黨台北市議員游淑慧17日也在臉書質疑，美國至今只有緊急授權BNT讓6至11歲兒童施打，莫德納至今都沒有取得授權，「為什麼台灣要迫不急待，優先核准莫德納用於6至11歲兒童呢」、「為什麼不同時也核准BNT呢，尤其美國早已數百萬兒童已經施打」。

▲▼「莫德納是大魔王」家長灌爆衛福部臉書。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「莫德納是大魔王」家長灌爆衛福部臉書。（圖／翻攝自臉書）

▲部分家長留言，不希望讓孩子打莫德納，希望施打BNT。（圖／翻攝自臉書）

除了反對派外，也有許多家長支持施打莫德納，有人說「我就想讓孩子打啊，屆時會發意願書，不想打的，不要打就好了，沒人會強迫你」、「加拿大，澳洲，英國也讓孩子打莫德納了喔」、「怎麼做都有家長不滿意，衛福部辛苦了」、「可以打疫苗，我一定馬上讓小孩打，不然染疫就更慘了」。

疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文17日表示，根據包含歐盟、澳洲等與其他共30多國資料分析，6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗後，出現的副作用主要注射部位疼痛、發燒、咳嗽及喉嚨痛為主，至於家長最擔心的心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險部分，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢。

陳時中17日表示，6至11歲年齡層約120萬人，但施打率很難估算，以美國而言約有三成，「至於何時開放接種，還要視預防接種諮詢委員會決定」、「若決定要打，當然要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業」。

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