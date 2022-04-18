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今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲今水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（18日）和周二水氣比較多。氣象專家吳德榮則說，今晚鋒面南下，周三北移，周四再南下。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風影響，台灣附近水氣白天起就有增多的趨勢，迎風面降雨區域也會多一點，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量也較多。

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林定宜說，今天早晚較涼，清晨嘉義以北及宜、花低溫約17至19度，南高屏及台東20至23度；白天高溫比周日微幅上升，預測北部及東半部24至26度，中南部約27至29度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，周二天氣和今類似，除了北部、東半部中南部山區有局部短暫雨，中部也可能有零星短暫雨，高溫也再下降；周三起東北季風減弱，溫度慢慢回升，北部、東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有有零星短暫陣雨。

林定宜指出，周四起吹南風，回溫較明顯，各地大致多雲，僅東半部有局部短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨，周末西半部高溫都可到30度以上。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今晚起微弱鋒面影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨；周二晚起華南雨帶東移，降雨範圍擴展至中部；周三下午起雨帶逐漸北移，有短暫空檔，為雨後多雲，氣溫回升。

吳德榮分析，周四鋒面雨帶快速通過，各地雲量增，中部以北再轉有雨；周五起至下周二各地「暖如夏」，高溫多在32度以上，但低層水氣多，台灣附近大氣並不穩定，易有小範圍對流發展，午後較容易發生在陸地，需持續觀察最新的模擬。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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