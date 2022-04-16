週末轉晴！下週「三度變天」　專家：可預報度降低

▲今天天氣好轉。（圖／翻攝中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今天天氣好轉，北部偏涼、南微熱，下週一晚上開始天氣開始多變，鋒面、東風、鋒面接連報到，屆時預報將會頻繁修正。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出， 今(16日)天氣好轉，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；北偏涼，南微熱，早晚微冷。各區平地氣溫：北部15至23度，中部16至28度，南部18至30度，東部17至28度。明(17)日至下週一(18日)白天，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；白天氣溫逐日略升，北舒適、南微熱，早晚微冷。

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▲16日4：30時紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面低層雲逐漸消散(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，東半部有零星回波、北海岸的回波已消散(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，東半部有局部短暫降雨、大台北東側零星飄雨亦漸停歇(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週一起天氣多變，可預報度降低，模擬將頻繁修正。下週一(18日)晚至週二(19日)上午「微弱鋒面」掠過，北部及東半部雲量增多，伴隨零星短暫降雨的機率。下週二下午至週三(20日)上午偏東風影響，天氣好轉，西半部多雲時晴，東半部偶零星降雨、週三下半天水氣增多，北台降雨機率提高。下週四(21日)另一波鋒面掠過，天氣趨不穩定，但各國模式模擬差異甚大，待持續觀察。