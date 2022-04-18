匡列居隔天數有望縮到3天　專家曝1評估標準

記者黃翊婷／綜合報導

本土確診病例數連續3天突破千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，國內被匡列者的居隔天數可能縮短。有知情的專家透露，未來被匡列者居隔天數有可能會減少到5天以下，目標是3天，會以「施打3劑疫苗」為評估標準。

▲新冠本土疫情持續升溫，全台本土病例數已經連續3天超過千例。（資料照／記者林悅翻攝）

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指揮中心17日公布本土新增1210例確診，分布19個縣市，其中新北市最多有410例，其次為台北、桃園、基隆和花蓮；另外，國內新增7例中症本土個案，為3女4男，7人都有打疫苗，其中有2人才20多歲，胸部X光都有肺炎情況，1人只有接種過1劑疫苗，另1人則是接種3劑。

由於本土確診數已經連續3天突破千例，讓不少民眾憂心忡忡。指揮官陳時中被問到，未來估算將有460萬人口染疫，到時隔離的天數或門檻是否會有變化，他坦言，是有可能的，但要縮短幾天還需要科學根據，後續會再跟專家進行討論。

根據《聯合新聞網》報導，有知情的專家透露，國內現行的隔離天數仍是依照「清零」目標制定，如今確診人數大量增加，防疫政策也將改採與病毒共存，未來居隔天數有可能會減少到5天以下，目標是縮短到3天，會以「施打3劑疫苗」為評估標準。

至於台灣未來的疫情走向，有專家推估全台可能會有20至30％的人口染疫。陳時中表示，目前香港、紐西蘭染疫率16％，澳洲、新加坡20％，韓國30％、美國25％、法國42％，丹麥、北歐等國家50％，以台灣過去的防疫經驗來看，基本上用香港、紐西蘭的15％染疫率可能性較大，以此規劃應該會比較符合真正的需求，但還是要看近期這段時間的狀況而定，未來15天是比較需要密切觀察的時期。