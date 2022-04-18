估今1600例　最終300多萬確診？他算出各縣市人數

記者陳俊宏／綜合報導

17日新增1210例本土確診，也是連3天破千例。對此，精神科醫師沈政男表示，連續3天都是1200例左右，好像沒有成長，讓人放心一些，但依照Rt值估算，今天（18日）將挑戰1600關卡，如果沒達1600，就是人流下降，遏止了Rt值繼續成長。他引用有人算出最終可能有300多萬人染疫，他則估計「雙北將會占一半、約150萬，北北基桃將會占7成5、約250萬。」

沈政男在臉書說，人流移動指數確實下降了，這從Google提供的「待在家中時間」可以看出，大家在今年春節待在家中時間高到僅次於去年5月疫情，後來逐漸降低，到了3月中旬達到谷底；但這波疫情曝光後，又逐漸上升，不少人從街頭人潮，也感覺這波疫情讓大家少出門了一些。

沈政男指出，破萬時間很容易算，你看台灣從新增100到1000，成長10倍，花了兩周，因此從1000成長到1萬也大概會花同樣的時間，而如今已經3天破千；香港、紐西蘭則是從100到破萬都花了4周左右，算算跟台灣速度差不多；韓國與日本就比較快了，因為他們的疫情一直是比較嚴重。

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▼全台維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男提到，好多人在算台灣最終染疫人數，有人就比照香港與紐西蘭算出約百分之15人口染疫，也就是300多萬，「我繼續算給大家看：雙北將會占一半、約150萬，北北基桃將會占7成5、約250萬，而中南部總共約100萬，分起來每個中南部縣市約數萬到10萬之譜。」

沈政男表示，台中如果最終總共有10萬人確診，能不能應付？南投如果是2萬呢？如果能把染疫人數降到百分之10，甚至百分之5，是不是更好應付？台灣現在染疫比例之低，是全世界排名200名以外，希望在三個月後依然成績亮眼。

「減少染疫人數，才能減少國民傷亡，這是很簡單的道理」，沈政男說，從各國染疫比例的差異可知，這個區間很大，就看大家要做出怎樣的努力；17日中南部疫情又回穩一些，讓人稍微安心，希望可以繼續圍堵，絕不放鬆。

疫情升溫，專家推估全台會有20~30%的人感染。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，現在可看到香港、紐西蘭染疫率16%，澳洲、新加坡20%，韓國30%、美國25%、法國42%，丹麥、北歐等國家達50%，20%~30%染疫概念就是台灣460萬人染疫；以台灣過去防疫經驗來看，基本上用香港、紐西蘭的15%染疫率可能性較大，以此規劃，應該比較符合真正需要。

►本文獲得沈政男醫師授權。