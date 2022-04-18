　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估今1600例　最終300多萬確診？他算出各縣市人數

記者陳俊宏／綜合報導

17日新增1210例本土確診，也是連3天破千例。對此，精神科醫師沈政男表示，連續3天都是1200例左右，好像沒有成長，讓人放心一些，但依照Rt值估算，今天（18日）將挑戰1600關卡，如果沒達1600，就是人流下降，遏止了Rt值繼續成長。他引用有人算出最終可能有300多萬人染疫，他則估計「雙北將會占一半、約150萬，北北基桃將會占7成5、約250萬。」

沈政男在臉書說，人流移動指數確實下降了，這從Google提供的「待在家中時間」可以看出，大家在今年春節待在家中時間高到僅次於去年5月疫情，後來逐漸降低，到了3月中旬達到谷底；但這波疫情曝光後，又逐漸上升，不少人從街頭人潮，也感覺這波疫情讓大家少出門了一些。

沈政男指出，破萬時間很容易算，你看台灣從新增100到1000，成長10倍，花了兩周，因此從1000成長到1萬也大概會花同樣的時間，而如今已經3天破千；香港、紐西蘭則是從100到破萬都花了4周左右，算算跟台灣速度差不多；韓國與日本就比較快了，因為他們的疫情一直是比較嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼全台維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男提到，好多人在算台灣最終染疫人數，有人就比照香港與紐西蘭算出約百分之15人口染疫，也就是300多萬，「我繼續算給大家看：雙北將會占一半、約150萬，北北基桃將會占7成5、約250萬，而中南部總共約100萬，分起來每個中南部縣市約數萬到10萬之譜。」

沈政男表示，台中如果最終總共有10萬人確診，能不能應付？南投如果是2萬呢？如果能把染疫人數降到百分之10，甚至百分之5，是不是更好應付？台灣現在染疫比例之低，是全世界排名200名以外，希望在三個月後依然成績亮眼。

「減少染疫人數，才能減少國民傷亡，這是很簡單的道理」，沈政男說，從各國染疫比例的差異可知，這個區間很大，就看大家要做出怎樣的努力；17日中南部疫情又回穩一些，讓人稍微安心，希望可以繼續圍堵，絕不放鬆。

疫情升溫，專家推估全台會有20~30%的人感染。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，現在可看到香港、紐西蘭染疫率16%，澳洲、新加坡20%，韓國30%、美國25%、法國42%，丹麥、北歐等國家達50%，20%~30%染疫概念就是台灣460萬人染疫；以台灣過去防疫經驗來看，基本上用香港、紐西蘭的15%染疫率可能性較大，以此規劃，應該比較符合真正需要。

►本文獲得沈政男醫師授權。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
國小急叩全回校篩檢！　家長曝「校門擠爆」：白天等到黑夜
本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！
估今1600例　最終300多萬確診？他算出各縣市人數
牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合！親曝三方對話：很可惜
林姿妙涉貪「80張支票列案」　檢曝1招向楊吉雄換上億元
快訊／北市大佳國小1學生確診　接觸11班級全校今停課
陸媒酸「台灣人還能吃什麼？」　台網友秀美食接龍：上海人呢
澎恰恰負債突暴增8000萬！　出外景遇債主叫囂…他嘆：借錢借
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫嘆「又一個循環」　1句話破盲點

國小急叩全回校篩檢！　家長曝「校門擠爆」分流亂：白天等到黑夜

估今1600例　最終300多萬確診？他算出各縣市人數

快訊／北市大佳國小1學生確診　接觸11班級全校今停課

匡列居隔天數有望縮到3天　專家曝1評估標準

陸媒酸「台灣人還能吃什麼？」　台網友秀美食接龍：上海人呢

連3天破千！醫：共存爽到誰？　「台到處充滿極限」但這事例外

今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

「6~11歲將可打莫德納」專家籲越早開打越好　第四劑最好6月就開放

北市輕症在家隔離今上路　Omicron5症狀1藥物可治

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫嘆「又一個循環」　1句話破盲點

國小急叩全回校篩檢！　家長曝「校門擠爆」分流亂：白天等到黑夜

估今1600例　最終300多萬確診？他算出各縣市人數

快訊／北市大佳國小1學生確診　接觸11班級全校今停課

匡列居隔天數有望縮到3天　專家曝1評估標準

陸媒酸「台灣人還能吃什麼？」　台網友秀美食接龍：上海人呢

連3天破千！醫：共存爽到誰？　「台到處充滿極限」但這事例外

今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

「6~11歲將可打莫德納」專家籲越早開打越好　第四劑最好6月就開放

北市輕症在家隔離今上路　Omicron5症狀1藥物可治

iPhone 14傳繼續使用Lightning接孔　外媒曝「不改USB-C」主因

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫嘆「又一個循環」　1句話破盲點

汽油降0.2元、台積電入列上海復工白名單　財經HOT 5一次看

春楓美到5月初！陽明山「賞楓平台、菁礐古圳」內行人才知

對綠衫軍球迷「比中指」　籃網球星厄文脫序行徑又一樁

網紅模仿張員瑛「雙手吃草莓」　遭疑在嘲笑偶像…被罵到刪片澄清！

外送員1打3痛毆同行頭破濺血　下秒被「魔法攻擊」KO

iPhone 11系列將退場　外媒：iPhone 14發布後停產

國小急叩全回校篩檢！　家長曝「校門擠爆」分流亂：白天等到黑夜

估今1600例　最終300多萬確診？他算出各縣市人數

生活熱門新聞

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！　

女郵局換8枚假的50元　真相大逆轉

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

確診者連4天KTV報到　足跡釣出本尊回應

即／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場入列

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

今增27校停課「全台累計471所」！

更多熱門

相關新聞

北市大佳國小1學生確診　全校今停課

北市大佳國小1學生確診　全校今停課

台北市大佳國小今日（18日）緊急公告，表示學校有1名學生確診，共接觸11個班級，全校自今日起停課3天，預計4月21日復課，密切接觸者則停課7天，預計4月25日復課。

專家：匡列居隔天數有望縮到3天

專家：匡列居隔天數有望縮到3天

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

台北市「輕症在家隔離」今上路

台北市「輕症在家隔離」今上路

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！　

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！　

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫沈政男

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

女星做試管「50支驗孕棒全落空」崩潰！　婆婆1句話罵醒

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

快訊／李妍瑾凌晨宣布確診

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

爆乳禮生「胸前驚見大片駭人紅斑」

快訊／《綜藝大集合》男歌手確診後首發聲！　身體狀況曝光

賈乃亮直播帶貨講錯話「惹怒肯德基」

她被逼婚逃家4年　見老父現身秒淚崩

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

澎恰恰負債突暴增8000萬！出外景遇債主叫囂

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面