中國已處高風險位置　胡錫進：台海「真正的爆點」或已不遠

▲大陸東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡 。（圖／翻攝 燃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國聯邦參議員葛瑞姆近日率團訪台，解放軍東部戰區15日在台海周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，以示警告。對此，大陸《環球時報》前總編輯胡錫進指出，台海局勢如今山雨欲來風滿樓，真正的爆點或已不遠。

▲大陸鷹派官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進16日在微博發文，稱中美彼此現在毫無信任，加上台灣當局在上演逐漸失控的對抗遊戲，展示各自的決心；美台高官互訪是他們升級對抗最容易操作的突破口，中國大陸則把解放軍開展軍事活動作為回應。

他指出，大陸這邊即使再克制，這個三方遊戲玩到盡頭，上升為直接軍事對抗將是極高概率的，它或是戰爭，也可能是高強度的軍事危機，所產生的衝擊力將是根本性的。

他說，現在需要大陸民眾對台海局勢的攤牌加快累積心理準備了，「現在真正的危險是，大陸沒的退了，憋了大招，但是美台誤判了，又往前跨一步，台海就此翻開攤牌的新一頁。」

▲中國解放軍。（圖／CFP）

胡錫進認為，台灣對迎接戰爭所做的心理動員已經超過大陸，他們那邊的一些戰爭演習深入到了民間，最近還發行了全民戰爭手冊，「我們這邊的軍事鬥爭準備基本局限在在了軍隊，民間極少參與。」

他接著表示，「我覺得大陸民眾有心理準備，仗沒太打起來，一些軍迷失望地抱怨幾聲，比突然攤牌大家備感意外要好得多」，中美發生高強度對抗越來越難避免，而頭號可能因為錯誤互動而導致衝突爆發的地點就是台海，「中國大陸如果現在不加緊未雨綢繆，或將致我們自己於嚴重被動中。」

他表示，中國已經處在高風險的位置上，無論有多少外交智慧，有多少戰略定力，加強針對台海的全面備戰都是必不可少的；當然希望台灣問題能夠隨著中國逐漸強大起來而以不戰屈人的方式和平解決，「但如果美國不給我們時間怎麼辦？我們必須有應對最壞情況的底線思維。」