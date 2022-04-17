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馬保國也在上海搶購麵粉！封城下堅持「閃電五連鞭」感動網友

記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續封城，物資供應問題仍未完全解決，許多名人也跟著上網搶物資，有網友就發現，「渾圓形意太極門」掌門人馬保國竟然跟自己在同一個團購群組內，還傳訊息跟著大家一起搶購麵粉。最好笑的是，不少居民質疑群組內的馬保國是假冒的，馬保國還特別發出語音訊息，用極具特色的嗓音及口音證明自己就是正宗馬保國，在群組內引起了不小的騷動。

▼馬保國在上海被巧遇。（圖／翻攝微博）

▲▼馬保國也在上海搶購麵粉。（圖／翻攝微博）

從爆料網友上傳的影片可以發現，馬保國現在居住在上海平南三四村，並用「渾圓形意太極門掌門－馬保國」的名稱在社區的團購群組內詢問有沒有販賣麵粉，許多同群組的居民看見了馬保國竟然跟自己同一個社區以後相當震驚，紛紛傳訊詢問真假，顯然難以置信，「馬老師真的是馬老師？」「馬老師在我們小區？」「五連鞭那個馬老師真的住我們這？」

眼見眾人不相信，馬保國特別發出了語音訊息，表示自己就是要訂麵粉，今天訂不了，明天訂，還進一步詢問，「什麼麵粉？幾斤的你告訴我？有的話我要一袋！」

▼馬保國在群組搶購麵粉。（圖／翻攝微博）

▲▼馬保國也在上海搶購麵粉。（圖／翻攝微博）

聽見了馬保國極具特色的嗓音及口音之後，大家都相信了群組裡面的就是正宗「閃電五連鞭」馬保國，並且有許多人非常感動，更有早知道真相的居民表示，「你可以自信一點，馬老師就在我們小區！」

另外，也有擔任志願者的居民在社區樓下巧遇馬保國，忍不住拿出手機攝影，馬保國還非常配合的說了一段鼓勵的話，「上海的自願者體現了新一代年輕人，熱愛共產黨，熱愛祖國，值得讚揚！中國大有希望！」

▼馬保國在群組引起一陣騷動。（圖／翻攝微博）

▲▼馬保國也在上海搶購麵粉。（圖／翻攝微博）

同時，還有一段馬保國戴著口罩，在樓梯間展示「閃電五連鞭」的影片也在流傳，只見馬保國在狹窄的樓梯間快速抖動全身，一邊喊著必須注意的訣竅。這段影片令許多封城中的上海網友感到非常振奮，「看著馬老師封城也不放棄五連鞭，我就知道一切都會有希望的。」「謝謝馬老師，知道你跟我們同在，我好過很多了。」「這個世界這兩年變得太多了，只有馬老師永遠不變，能看見閃電鞭原來也是一種幸福。」

馬保國為「渾圓形意太極門」掌門人，自創「閃電五連鞭」絕技，自稱打敗過英國90公斤太拳王、巴西柔術國際冠軍、MMA國際冠軍彼得歐文，多次聲稱中國傳統功夫比西方的MMA博擊術強，並表示自己是用「接、化、發」，四兩撥千斤的招數擊敗對手。

不過，自稱身有絕技的馬保國，卻突然在2020年初上傳了一段影片，影片中他右眼被打腫，表示有兩名年輕人來找他切磋，但卻偷襲他，導致他的右眼被打腫，痛罵兩人「有備而來，不講武德，欺騙偷襲69歲的老同志」，要兩人「好自為之」。由於馬保國的口音獨特，「好自為之」聽起來像是「耗子尾汁」，這句話後來也成為了網路上瘋傳的迷因。

▼馬保國在樓梯間展現武藝。（圖／翻攝微博）

▲▼馬保國也在上海搶購麵粉。（圖／翻攝微博）

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