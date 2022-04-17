陸專家：上海R0值下降　離本波疫情控制住已很接近

▲上海仍在封城。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭15日晚間表示，上海的疫情傳播指數已由當初的2.27，下降至現在的1.23，早日實現「社會面清零」指日可待。對此，大陸醫學專家認為，傳播指數比之前下降，說明上海離本波疫情控制住已經很接近。

根據人民日報報導，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，目前上海的疫情傳播指數已經下降到1.23，表示現階段1個感染者能傳染1.23人，這一傳播指數肯定較之前有所下降，也說明離本輪疫情控制住已經很接近了，「如果這個傳播指數下降到1，就可以說明此輪疫情基本上就不傳播了。」

王貴強解釋，疫情傳播指數就是R0值，R0值的數據就是指1個感染者能傳播幾人，上海疫情傳播指數從2.7下降到1.23，就說明此前上海市1個感染者能傳染2.7人，然後2.7人再往下傳2.7人，就相當於每個感染者都可以傳播2.7人，它是一個指數級傳播。

另外，上海市衛生健康委主任鄔驚雷17日也在疫情發布會上表示，上海16日新增3238例本土確診病例和21582例本土無症狀感染者，3238例本土確診病例中，1754例在閉環隔離管控中發現、307例在相關風險人群核酸篩查中發現、1177例為無症狀感染者轉歸確診病例，所以實際新增確診病例為2061例。

鄔驚雷指出，21582例本土無症狀感染者中，21167例在閉環隔離管控中發現，415例在相關風險人群核酸篩查中發現，「大家可以發現，在風險人群中發現的陽性感染者比例在下降。這兩天發現的陽性感染者人數依然處於高位，但相對維持穩定。」

鄔驚雷強調，要堅定不移執行「動態清零」總方針，全力推進疫情社會面清零攻堅，「我們聚焦重點、分區分級，實施核酸篩查為主、輔以抗原篩查的方式，對封控區、管控區、防範區的人員實施全員檢測篩查，並將依據階段性篩查結果，動態調整『三區』劃定，努力用最短時間實現社會面清零目標。」