上海男曾挺港警「你們可以打我了」　隔3年發文痛訴：上海警察打人

記者柯沛辰／綜合報導

上海浦東新區一處社區12日被強行徵用為隔離據點，住戶不滿抗議，結果反遭警方痛毆。其中，一位男住戶在網上貼照片陳情，不料網友挖出他昔日貼文，發現他曾在2019年反送中期間力挺港警「你們可以打我了」，如今他「如願以償」，卻痛罵上海警察打人，反遭微博網友訕笑調侃，引發熱議。

微博網友「乖乖嚨滴董」是納仕國際社區的居民，14日氣憤PO出上海警察暴力執法影片，文中痛批「這就是上海人民警察，張江納仕國際小區警察打人！他們要徵用我們的小區作為隔離點！」引起網友關注。

▲社區居民突破封鎖上街抗議，與警方爆發衝突。（圖／翻攝自推特）

「乖乖嚨滴董」在文中痛批，他住的社區已經足不出戶一個月，所有居民篩檢一直以來陰性，現在卻突然被要求搬家，還要塞入一堆篩檢陽性患者入住，「連政府文件也是模糊不清，文件中還有錯別字，讓人無法相信與接受！」

不過，有網友發現，「乖乖嚨滴董」曾在2019年香港反送中期間支持港警，還轉發官媒《人民日報》挺警名言「我支持香港警察，你們可以打我了」。現在換作他親身經歷，發言卻前後不一，淪為大批網友嘲笑對象。

▲微博網友控訴「上海警察打人」，卻被挖出反送中時挺港警「你們可以打我了」。（圖／翻攝自微博）

許多微博網友紛紛反諷，「我支持上海警察，拷打亂滬廢青」、「天道有輪迴，蒼天饒過誰」、「你發這些什麼目的？我相信上海警察」、「亂滬分子，我撐滬警」、「能不能不要造謠？造謠一張嘴？」、「你是不是滬獨分子」、「希望你以後能認清點這個社會」、「這不如你所願嗎？社會鐵拳從來不會放過任何一個人」。

不久後，「乖乖嚨滴董」疑似不堪網友嘲諷，自行關閉微博帳號，但相關截圖仍在網上流傳，讓不少人紛紛感嘆「好像帳號沒了」、「這傢伙估計為自己言行感到慚愧可笑吧，已經退微博了」

▲微博網友並不同情，紛紛留言嘲諷。（圖／翻攝自微博，點圖可放大）

浦東新區張江有許多上海高科技人才居住，其中納仕國際社區疑似被政府強制徵用為隔離區域，相關住戶必須在短短1至2天內搬離、住到社區內其他樓房，導致許多住戶不滿上街抗議。

對此，上海官方坦言，疫情以來，政府有關部門已徵用未有人入住的5幢樓，作為核酸、抗原檢測異常人員隔離用房。如今須再徵用9棟樓房作為隔離點，已對必須搬遷的39戶租戶居民給予補償，但4月14日下午在施工時遇到部分居民阻撓，「有關部門進行了現場處置，事態已經平息。」

▼「乖乖嚨滴董」已關閉帳號。（圖／翻攝自微博）