王定宇不認傳假新聞說法曝　反問「分享前要跟總編查證？」

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王定宇日前分享一則來自中國內容農場的假消息，被國民黨北市議員王鴻薇抓包後引起熱議。王定宇14日回應自己是分享國內媒體報導的新聞，他相信其有一定的查證，「難道分享新聞還要打給媒體總編輯詢問？」王定宇更反擊，分享農場文的國民黨委員所在多有，建議他們該刪地趕快刪。

受到烏俄戰爭影響，二戰以來維持「軍事不同盟」的芬蘭與瑞典，日前表達加入北大西洋公約組織（NATO）的意願，但遭俄羅斯以武力威脅警告。而王定宇12日晚間在臉書表示，芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）反嗆俄羅斯，「儘管放馬過來，芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們」，王還以此酸部分國民黨人士對中國屈從的心態。

但「台灣事實查核中心」查證後指馬琳並未說過上述言論，該段話是來自中國社群平台，經傳到台灣社群平台後，被台灣媒體引用報導。臉書粉專「芬蘭近代史學會」說，馬琳是總理，基本上只會對芬蘭內部報告相關的政策與進程，因此她只能報告目前申請進度，而外交方面主要是「總統」職責，且芬蘭傳統上對鄰居俄羅斯謹慎小心，外交說詞不會如此粗魯直白。

王鴻薇知情後則在臉書指出馬琳哪段話，是來自中國內容農場平台的造謠假新聞。王鴻薇提醒，有部分人士總是喜歡轉傳假消息、製造對立，大家千萬不要上當。儘管王未指名道姓，僅在內文中寫道，「小心認知作戰 綠委竟傳假消息！」可是她所附上的圖片即為王定宇臉書文截圖，且還用紅線框出王定宇的名字，圖卡標題直接點名「王定宇」亂傳假消息。

▲王鴻薇控王定宇亂傳假消息。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

由於王定宇過去曾譴責別人分享假消息，結果自己也被「認知作戰」，國民黨立委江啟臣14日受訪時被問及相關事情時表示，過去自己講了什麼話，自己要負責；過去怎樣要求別人，就要用同樣標準來要求自己，否則民進黨會永遠被認為雙標，或只要顏色對了就完全沒問題。

王定宇被問到過叫大家不要分享假新，結果自己卻分享了假新聞，他回應，「我不曉得耶，大家有沒有去看我的臉書啊，我分享的是國內媒體報導」，不管分享哪家媒體的報導，你們會說那是農場文、假訊息嗎？「所以指控人，先看一下我臉書分享的是哪一家媒體的報導，好不好？」

王定宇認為，以芬蘭或瑞典這次加入北約的態度，芬蘭總理14日已向國會提出加入北約安全評估報告書，維持自己國家的自主性跟安全獨立性，芬蘭總理的態度非常清晰、明確，這才是重點。

話鋒一轉，王定宇也抨擊，至於分享農場文是萬萬不可，就如同某位國民黨發言人（指王鴻薇）連台灣總統相關地官銜都不敢用，直接在中國的電視台把台灣的職銜、官稱虛無化，那個才是刻意地惡意。

王定宇再強調，這次的分享文，他個人分享的是國內媒體報導，自己相信國內媒體從業人員會有一定的查證，所以尊重媒體的報導。

不過媒體仍繼續追問，王定宇反問「我分享你們家的新聞報導，我還要打電話給你們總編，問說你們報的是怎麼樣？」他分享的是國內媒體的報導文，大家要講這件事情，先去看他的分享文。

「我那有截圖！」王定宇繼續說，分享國內媒體的報導，這在臉書再平常不過，但如果直接分享中國農場文、假消息，這是不可以，也不可以鼓勵，而我們相信相關媒體工作者基本查證功能。

對於被國民黨立委說雙標，王定宇回嗆，他講誰假訊息？是指控媒體嗎？「當我們分享的是我國媒體新聞報導，如果內容有問題，國民黨是在指控這家媒體，你就去找他吧！」他還說，至於直接分享農場文的國民黨委員所在多有，建議他們這個議題要繼續玩的話，去看自己以前的文章，該刪地趕快刪。