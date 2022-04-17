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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就是要選桃園市長！羅智強辭副祕書長還沒准　自己先退國民黨主管群組

記者杜冠霖／台北報導

台北市議員羅智強在本月6日宣布參選桃園市長、辭國民黨副秘書長，專心拚選舉，不過事隔多日，黨中央還沒有批准請辭公文，羅智強16日就自己退出黨務主管的Line群組。

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長、辭副秘書長一職，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，但此事似乎不影響羅智強的參選意願，近期他仍積極到桃園行腳、宣揚自己參選理念。

而羅智強請辭副祕書長一職已過12天，黨中央仍未展開人事程序，形同「擱置」請辭案，在國民黨網站上，仍可以看到羅智強依舊掛著副祕書長一職，但羅已自行退出黨務主管Line群組，與黨中央漸行漸遠。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

藍營桃園市長人選風波不斷，就有支持者不捨羅智強，建議羅乾脆退黨參選，對此，羅智強日前也透露，「國民黨內部發生過大大小小的問題，看了讓人非常感慨，也曾想過離開，最後決定，當國民黨重返執政就是離開的時刻。」

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