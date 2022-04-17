「爆乳版黃捷」林襄弄丟手機　三重警速尋回...她這麼做表達謝意

記者陳雕文／新北報導

職棒啦啦隊「樂天女孩」成員林襄，在15日凌晨跑去新北市三重區的重陽派出所報案稱手機遺失，警方立刻調閱監視器，發現其手機掉在集賢路邊，再看到手機被一名7旬老翁撿走，員警循線到老翁家中訪查並取回手機，林襄失而復得開心發文，網友看了不忘酸警說，「我前年年底掉手機報警，到現在還沒找到」。

▲職棒啦啦隊「樂天女孩」成員林襄手機遺失，拿回手機開心PO文感謝警方。（組圖／翻攝自林襄臉書）

身高155公分，擁有32E魔鬼身材的林襄，獲封「爆乳版黃捷」的稱號，不吝在社群分享私下模樣，累積近100萬粉絲追蹤，高人氣的她要推出寫真集，之前一連PO出多張辣照，請網友幫忙選封面，性感造型吸引超過10萬人朝聖。

▲林襄不吝向大家展現E級豪乳。（圖／翻攝自林襄臉書）

據了解，林襄於14日晚間到三重找閨蜜一聚，到了15日凌晨搭車離開前，還很開心跟閨蜜揮手，結果手機就在這時掉落在馬路上，林襄離開不久發現手機不見，急忙到重陽派出所報案。

員警根據林襄給的線索，調閱監視器發現手機掉落在集賢路，並被76歲趙姓老翁撿走，立即前往趙男住家查訪，趙男當場坦承拾獲手機並將手機交出，同日上午10點，警方再通知林襄到派出所領取。

▲「巨胸版黃捷」林襄南下合體黃捷本人。（圖／記者吳世龍攝）

林襄開心在臉書上發文說，「感謝各位的關心，手機已順利拿回來，iPhone手機尋找功能太厲害了！警察先生也非常給力抓到犯人，真的是大感謝」，鐵粉看了紛紛留言說，「襄民的正義！」、「我的手機遺失，警察怎麼都找不到，也沒抓到人」、「我長大也要當警察」、「好希望是我撿到」、「找不到也別擔心，送妳新的」。

雖然遺失物被趙翁撿走，但林襄認為，手機最終有回到自己手裡，就不想計較跟提告侵占了。

對此，三重警分局呼籲，如果撿到遺失物卻恣意佔有不歸還，恐觸犯刑法第337條《侵占遺失物罪》，可罰最高1萬5千元罰金，因此若拾獲物品，民眾千萬不要心存僥倖或萌生貪念，應依法交付警察機關或其他適當機關進行失物通知招領程序，以免因小失大，得不償失。

▼林襄之前PO出多張美照請網友票選，看哪張當作寫真封面，成功引起大批網友討論。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



