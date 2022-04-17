竹聯幫龍堂擁槍逼債！囂張包圍警所堵人　5嫌被逮起獲霰彈槍

記者張君豪／台北報導

台北市中正一警分局17日宣布破獲竹聯幫龍堂成員經營暴力討債集團，警方查出從2021年4月間，轄區懷寧街某間海南雞飯餐廳發生遭黑衣人包圍討債，該店一李姓員工因欠債4萬元，卻被逼簽下8萬元本票，且借貸過程曾姓主嫌不斷巧立名目增添利息，導致被害人積欠債務超過新台幣10萬元，有竹聯幫背景的曾嫌不斷派人到李男工作地方騷擾，李甚至躲到警局求助，黑幫成員還在外蹲點守候，態度十分囂張。

▲中正一警方破獲竹聯幫龍堂成員經營暴力討債集團，起獲大批槍械，逮捕曾姓主嫌為首的5人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區中正一警方接獲被害人報案求助後，與台北市警刑大、文山二分局共組專案小組報請台北地檢署檢察官指揮偵辦；經警方調查，發現曾嫌（29歲、恐嚇、傷害、妨害自由等多項前科）係竹聯幫龍堂成員，並在新北市板橋區某當鋪上班、平常以放高利貸、持武器暴力討債為業。

▲中正一警方破獲竹聯幫龍堂成員經營暴力討債集團，曾姓主嫌曾透過網路招攬成員。



警方深入追查，曾嫌去年在台北市文山區更以同樣手法借款10萬元給另名被害人，並追討超過30萬元利息，強逼強逼被害人過戶名下機車作為抵押、在被害人住處、公司外張貼「欠錢不還」等方式逼債，專案小組14日行動，兵分多路到新北市板橋區歹徒的當鋪、公司住家搜索。

行動中警方在曾姓主嫌住處、共犯吳嫌住處均起獲槍枝，其中包含滾輪式霰彈槍1把、改造手機2把、模擬槍2把、空氣手槍2把、槍枝零組件、改造工具、槍彈等違禁品，並搜出開山刀、西瓜刀、指虎等凶器，警方拘提曾嫌等5名涉案共犯到案，訊後依觸犯犯罪條例、槍彈彈藥刀械規制條例、恐嚇、妨害名譽、重利罪等移送台北地方檢察署偵辦。

由於曾嫌等人到案堅決否認涉案，並辯稱是對方欠債、追債還錢，自認並無不法且拒絕透露槍枝來源，訊後遭曾、吳兩人遭檢察官聲押禁見獲准。

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