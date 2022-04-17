快訊／汐止再傳偵查隊警員確診　未發燒但「喉嚨痛」全分局清消

記者張君豪／台北報導

12日晚間汐止分局汐止派出所員警1名同仁發現確診，共計匡列20名員警進行居家隔離，經PCR檢測均為陰性，16日晚間20時該分局偵查隊警員發現有喉嚨痛身體不適等呼吸道症狀，經過自行快篩後呈現陽性，警方緊急將他送往汐止國泰醫院進行PCR檢測，當晚22時確認為陽性，目前已居家隔離靜候衛生單位通知。

▲汐止警分局16日晚間再傳偵查隊警員確診、分局全面清消。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲汐止警分局16日晚間再傳偵查隊警員確診、分局全面清消。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：為避免疫情擴散，汐止分局實施分流及異地辦公，並對偵查隊22名同仁實施快篩，結果均為陰性，目前均要求返家自主管理，偵查隊相關勤務尚能維持運作。原汐止所隔離人員中有2人陰轉陽，因已在隔離中不影響派出所勤務運作，截至17日上午汐止派出所共有3名警員確診、偵查隊1名警員確診、總計4人確診。

汐止分局也進行駐地全面清消作業，並由專人關懷確診及居家隔離員警的健康情形及居家隔離狀況。分局長林詮峰特別指示：關懷專人及該單位主管每日應積極與每位同仁進行聯繫關懷，確保每位同仁在居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持。

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