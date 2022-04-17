台南世界KPOP線上演唱會近20萬人次觀賞　黃偉哲邀至YouTube頻道再回味

▲「台南世界KPOP線上演唱會」在YouTube頻道「TAINANYOUNG」全球首播，截至17日中午累計超過20萬人次觀賞，網路曝光次數達82萬次，KPOP韓流加上台南元素魅力無法擋，網友好評不斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

「台南世界KPOP線上演唱會」16日在YouTube頻道「TAINANYOUNG」全球首播，由「臉蛋天才」車銀優主持、新生代夯團THE BOYZ與fromis_9接力熱唱，截至17日中午累計超過20萬人次觀賞，網路曝光次數達82萬次，KPOP韓流加上台南元素魅力無法擋！

演唱會運用「水、風、火、土、愛」五大主題，由THE BOYZ與fromis_9一邊搭配他們最適合主題的歌曲和演出自己認真發想的歌曲企劃，一邊介紹臺南文化與美景。看到影片中台南「文化和藝術之都」的面貌，讓偶像們分別想一訪「神農街」跟台南地標景點「美術館2館」，尤其聽說前者和韓國的弘大風格很像，團員們表示「好想親自感受一下臺南小巧可愛的復古景色！」

不僅如此，台南美食也絕對不會讓人失望，兩團一聽到吃的就話匣子大開，有人已經列好吃貨清單，想喝牛肉湯、大嗑蝦捲，愛吃水果的成員不忘提到台南是鳳梨和芒果的產地，紛紛許願「真的好希望我們可以親自去到台南，和粉絲見面，享受台南的美食，希望這樣的日子早日到來！」

結尾時，THE BOYZ與fromis_9親自體驗瘋迷全球的《魷魚遊戲》中糖餅（又稱椪糖）分離術，平均年齡23歲的男孩、女孩們瞬間陷入童年回憶殺，最終泳勛、賢在、上淵、鶴年與善旴挑戰成功！而THE BOYZ一共獻唱《Thrill Ride》、《MAVERIC》、《THE STEALER》等冠軍單曲，fromis_9則帶來《talk & talk》、《玻璃鞋》、《WE GO》等歌展現不同魅力的舞台表演，加上車銀優沉穩的海外處女主持，引爆全球萬名粉絲與台南一同線上嗨翻。

許多台灣民眾表示相當喜歡這種韓流和城市行銷結合的點子，希望未來還有機會續辦，更表示看到韓團在表演時結合了自己家鄉臺南的文化風景很感動，很感謝這場演唱會讓世界看見台南，也覺得能夠聽到自己的偶像介紹台南，真的很神奇。

除此之外，線上演唱會也湧入來自世界各地大量海外粉絲留言，粉絲們都很喜歡演唱會中出現的台南影片，表示拍的太好了，把台南的美展現的淋漓盡致。海外粉絲們紛紛在影片留言區表示台南太漂亮了，更說疫情過後要照著影片中出現過的場景來台南旅遊；也有很多海外粉絲留言指出演唱會影片有加上英文字幕，真是太棒了！連台灣民眾都表示此舉很貼心。

演唱會有問答橋段，開放大家到「台南好Young」臉書粉專留言節目中藝人的提問並可參加抽獎，每題貼文都有上萬次的觸擊率和上千則的回覆；同時，也為兼顧海內外粉絲的需求，設置台灣區限定以及海外粉絲限定的留言區，讓全球各地粉絲都可參加有獎問答。

市長黃偉哲表示，不論是影片留言區或臉書粉專，皆有許多來自世界各地的粉絲留下不同語言，在疫情影響無法國際旅遊的期間，台南市政府透過韓流KPOP的超高人氣，來推廣臺南的文化觀光美食，創全臺之先。他也提醒昨日沒有跟上演唱會直播的朋友不妨至YouTube頻道「TAINANYOUNG」，再次回味「臺南世界KPOP線上演唱會」的精彩演出！

「台南世界KPOP線上演唱會」影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=4KZsp3-VXVo