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黃偉哲出席將軍慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典　感佩翁氏宗親凝聚力

▲台南市長黃偉哲出席由翁慶聚派下敦親協進會舉辦的慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典，除了對翁氏宗親飲水思源的的精神表示感動，也敬佩其族親的向心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席由翁慶聚派下敦親協進會舉辦的慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典，除了對翁氏宗親飲水思源的的精神表示感動，也敬佩其族親的向心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日前往將軍區，出席由翁慶聚派下敦親協進會舉辦的慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典，除了對翁氏宗親飲水思源的的精神表示感動，也敬佩其族親的向心力。

黃偉哲表示，他代表台南市187萬名市民對翁氏宗祠落成大典表示祝賀，也非常感動看到翁慶聚派下敦親協進會對祖先的感念敬仰及對後代的扶持關懷，集結宗親的力量來成就這次宗祠落成，實在令人感佩。黃偉哲也祝福每位出席的翁氏宗親無論在生活或事業都順利。

▲台南市長黃偉哲出席由翁慶聚派下敦親協進會舉辦的慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典，除了對翁氏宗親飲水思源的的精神表示感動，也敬佩其族親的向心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將軍翁慶聚派下敦親協進會表示，翁氏先祖翁慶聚是從金門下堡東氏二房分衍，早年的金門因土地貧瘠生活不易，下堡東的翁氏族親在清順治年間，渡海至現今台南市一帶聚集拓墾，其中1支即在將軍區，後代子孫開枝散葉，成為地方大族之一。將軍區翁氏族親也從2010年開始到金門尋根，並由宗親號召籌組祭祖聯誼會，聯繫往來更加密切。

今日的慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典，於上午舉行揭碑儀式，隨後並循古禮進行謝神恩大三獻禮及祖先祭拜大三獻禮。包括市議員蔡秋蘭及陳昆和皆到場與會陪同揭匾。

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