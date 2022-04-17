台南馬路驚見「長5m、深1.5m大坑洞」　原因曝！漏夜搶修

▲經現場初步勘查，坑洞長度5公尺、寬度約2.5公尺、深度1.5公尺。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏、林悅／綜合報導

台南市南區喜樹路151巷5號前，16日下午3時許出現一個大坑洞，漏夜搶修中。而原因竟是承載H型鋼大貨車車輛超載，造成箱涵頂板及路面破損。

台南市水利局表示，市府接獲通報後立即抵達現場勘查，並成立前進指揮所，由市府副秘書長邱忠川主持，連夜動員進行搶修。

市府水利局及顧問公司技師經現場勘查，初步判斷係為載運H型鋼骨貨車超載，造成既有老舊雨水箱涵頂板破損及路面坑洞；經現場初步勘查破損長度5公尺、寬度約2.5公尺、深度1.5公尺，雨水箱涵側壁情況尚屬良好，現場無人員受傷。

▲▼漏夜搶修中。（圖／記者林悅翻攝）



市府獲報立即緊急動員，調派搶修搶險開口合約廠商抵達現場進行搶修，於晚間6前已先行鋪設鐵板，並於前後設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，以提醒用路人安全，並派遣義交人員進行夜間24小時警示指揮交通。

為加速修復速度，水利局進行夜間施工，進場打除破損頂板，後續採用鋼承板重新施作箱涵頂版，並針對該段雨水箱涵前後確認破損情況一併修復，避免再次發生。

水利局將一併檢視該段箱涵前後情況，打除破損部位重新修復。水利局提醒民眾，箱涵施工期間道路減縮，請用路人盡量避開該路段或繞道行駛，以維施工及行車安全。