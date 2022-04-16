2傳播鍊持燒延台南！恐怖宜蘭進香團+8　4人衝阿妹演唱會確診

▲台南市長黃偉哲公布16日新增28名確診個案，台南市停班停課經教育局統計4月16日截至下午4時，全校」停課：2校、1園，相關確診者足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布16日新增28名確診個案，台南市停班停課經教育局統計4月16日截至下午4時，暫時停止實體課程的學校及班級數據如下：

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預防性停課：2校2班；2、.因1人確診，「班級」停課：3校3班；3、（依照原標準）因2人以上確診，「全校」停課：2校、1園。

黃偉哲市長指出，今天台南市公布有28案，中央公布29案，有1案是轉出到其他縣市。大家已經知道的傳染鏈，第一個是宜蘭進香團形成的傳染鏈，總共有8例，這些都是已經匡列了。第二個是去參加阿妹演唱會的部分，總共有4案，第3個是安南區未滿5歲的個案，接觸者有兩案，第4個是某學校教職員傳染鏈，現在又有另外增加兩例。

另外之前提到的，高科技廠的工程師的太太在美語補習班教課，教課的美語補習班的孩子染疫，現在又增加一案，是孩子的父母親，因為他們照顧未滿12歲的孩子，而被感染，所以可見，雖然親情血濃於水，但是照顧還是真的是需要專業，但是他去陪伴照顧這個孩子，然後父母親被感染。接下來，還有1例是高雄雅閣會館相關，增加1例，這是舊案。

至於新案的部分，有還在疫調中的32321、32351、32352、33053、33055、33056、33379總共7例，這7個確診案例，是還在疫調中的，但是有比較清楚的傳染鏈的部分有兩例，是有北部旅遊史的。另外，新北市的個案，明確的個案，27350的接觸者，是有找到的，很清楚的這個接觸個案。那所以說，在新案跟舊案中間，總共今天的人數總共有28例。