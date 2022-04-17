俄最後通牒！要求馬力波棄械投降　澤倫斯基：殲滅烏軍就取消和談

▲俄羅斯要求烏克蘭馬力波守軍棄械投降。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯國防部16日向烏克蘭發出最後通牒，要求守在烏克蘭南部城市馬力波的烏克蘭武裝部隊及外籍傭兵，在莫斯科17日下午1時（台灣17日晚間6時）之前棄械投降，就能保住性命。俄國富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）已啟程前往基輔重啟和平談判，但烏克蘭總統澤倫斯基稍早已表示，假若俄方出手殲滅馬力波守軍，任何和談將被取消。

俄羅斯陸軍上校米津采夫（Mikhail Mizintsev）16日宣布，俄軍武裝部隊針對遭到圍困的馬力波（Mariupol）烏方守軍，在莫斯科17日當地清晨6時至下午1時器械投降，結束敵對行動，性命安全將獲得保障。依據俄聲明，這項提議基於人道主義原則，投降者可受到日內瓦戰犯公約保障。不過這份聲明並未提到拒絕投降者將受到何種對待。

俄羅斯表示，馬力波市僅存的烏克蘭守軍被圍困在亞速鋼鐵廠（Azovstal）附近一處小區域，俄軍每30分鐘會向該地烏軍持續播放棄械投降提議的細節，鼓勵烏軍不用等待基輔政權的許可，要自己做決定。

▲馬力波一棟建築物遇襲，嚴重毀損。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基16日坦承，馬力波情勢仍相當嚴峻。目前俄羅斯富豪阿布拉莫維奇已啟程前往基輔重啟和平談判，外傳他已與烏克蘭談判代表會面，商談恢復和談的方法。

不過澤倫斯基也說，如果「殲滅我們（在馬力波）的軍隊，我們的人就會結束任何談判。」