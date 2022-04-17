快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察「新戰術制導武器」試射





▲北韓試射不明飛行物體。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓已故領袖金日成於15日110歲冥壽，北韓慶祝太陽節，外界也關注北韓是否有所動作。北韓官媒《朝中社》今（17日）指出，北韓領導人金正恩16日晚間視察新型戰術制導武器試射。報道未提及時間地點等詳情，但指試射圓滿成功。

路透社引述南韓軍方表示，偵測到16日晚間6點左右，北韓朝日本海方向發射2枚飛行物，偵測飛行最高速度低於4馬赫（音速4倍），飛行距離約110公里。

《朝中社》指出，有關武器系統在提高前線遠程炮兵部隊的火力及打擊能力，對於北韓戰術運用和火力任務多元化的提升具有重大意義。 金正恩在視察期間，針對進一步加強北韓的防衞力量和核戰鬥能力作出重要指示。

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