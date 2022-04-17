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第2位英軍被俘！死守馬力波「投降影片」曝光　眼神憔悴只想回家

▲▼被俘英軍平納（Shaun Pinner）。（圖／翻攝自臉書、推特）

▲被俘英軍平納（Shaun Pinner）。（圖／翻攝自臉書、推特）

記者張方瑀／綜合報導

英國籍士兵平納（Shaun Pinner）跟著烏克蘭陸戰隊死守南部港城馬力波，卻不幸遭俄軍抓為俘虜，成為第二位遭俘的英籍士兵。不同於前一位疑似遭毆打過的英籍士兵艾登，平納在俄軍釋出的影片中顯得相對安全，臉部沒有明顯傷口，只對著鏡頭說坦承自己的身分，而現在也只想回家。

根據《每日郵報》報導，現年48歲的平納在馬力波遭俄軍抓捕，不同於先前疑似被毆打到滿臉傷的英籍士兵艾登（Aiden Aslin），他臉部鬍渣被清理得很乾淨，臉上也沒有明顯傷痕。曝光的影片可以看到，他對著鏡頭平靜地說，他現在不想打仗，只想要回家，「我是烏克蘭海軍陸戰隊第一營第36旅的一員，我在馬力波戰鬥了五到六周，現在我人在頓內茨克人民共和國。」

▲▼被俘英軍艾登（Aiden Aslin）與平納（Shaun Pinner）曾一起在烏克蘭亞速營作戰。（圖／翻攝自臉書、推特）

▲▼被俘英軍艾登（Aiden Aslin）與平納（Shaun Pinner）曾一起在烏克蘭亞速營作戰。（圖／翻攝自臉書、推特）

▲▼被俘英軍艾登（Aiden Aslin）與平納（Shaun Pinner）曾一起在烏克蘭亞速營作戰。（圖／翻攝自臉書、推特）

平納曾在英國皇家盎格魯軍團服役，而他的妻子是烏克蘭人，在俄羅斯入侵後，平納就隨即前往烏國前線，先前曾拍片表示，部分戰友已經陣亡，前線情況相當混亂。事實上，他曾和遭俘的另一名士兵艾登一起在烏克蘭亞速營共同作戰過，他們的朋友皮哈吉利克（Jayson Pihajlic）表示，很擔心這兩位戰友會被處決。

▲▼被俘英軍艾登（Aiden Aslin）。（圖／翻攝自臉書、推特）。

▲被俘英軍艾登（Aiden Aslin）。（圖／翻攝自臉書、推特）。

現年28歲的艾登是英國首名遭俘擄的士兵，他的投降畫面片段日前登上俄國媒體，然而令外界關注的是，在俄國釋出的影片中，艾登臉上有明顯瘀青，頭部有道頗深的傷口，雙手也被上銬。事實上，艾登擁有烏克蘭與英國雙重國籍，來自英國諾丁漢郡，在2018年移居烏克蘭，並加入烏克蘭武裝部隊。

相較於平納，艾登的情況較為複雜，因為他擁有雙重國籍，所以俄羅斯可能將他列為間諜，而根據俄羅斯法律，涉嫌從事間諜活動的人將面臨審訊和長期監禁，但戰俘會在戰爭結束後被釋放。

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