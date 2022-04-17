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俄軍空襲基輔一座軍備工廠　至少1死多傷

▲▼基輔軍工廠遭俄軍轟炸，至少1人死亡。（圖／翻攝推特「@24tvua」）

▲基輔軍工廠遭俄軍轟炸，至少1人死亡。（圖／翻攝推特「@24tvua」）

文／中央社基輔16日綜合外電報導

在烏克蘭首都基輔相對平靜2週後，莫斯科當局15日警告稱，它將會恢復攻擊基輔，俄軍今天加強空襲基輔，造成一座軍備工廠至少1人死亡和多人受傷。

俄軍對基輔發動新血腥攻擊時，烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelensky）警告指出，受困在東南部圍城馬立波（Mariupol）的殘餘烏克蘭部隊如果被殲滅，將會摧毀已陷入僵局的烏俄和談。

澤倫斯基接受烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）網站訪問時表示，「殲滅我們的部隊，（在馬立波的）我軍人員，將會摧毀烏克蘭與俄羅斯之間的任何談判。」

自戰爭爆發之初，烏俄雙方持續展開和談，但迄無具體結果。

俄羅斯官員今天宣稱，俄軍已全面掌控遭圍困港市馬立波，但烏克蘭戰士仍在市內宛如堡壘般鋼鐵廠負嵎頑抗。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍今天的最新攻擊在基輔造成1人死亡和多人受傷。

基輔東南部達尼茨基區（Darnyrsky）發生爆炸後冒出濃煙，俄國國防部指稱，俄軍利用高精準長程武器擊中那座軍備工廠。

克里契科說：「我們的軍隊正竭盡全力保護我們，但敵人既陰險又殘忍。」

那座軍備工廠附近部署大批軍警，俄軍前一天發動空襲，擊中靠近基輔國際機場生產飛彈的維札（Vizar）兵工廠，烏克蘭和美國指稱，該廠生產的「海王星」（Neptune）反艦巡弋飛彈，於14日擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。

烏克蘭檢方表示，位於東北部的烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）住宅區今天遭俄羅斯飛彈攻擊，造成至少2人死亡和18人受傷。

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