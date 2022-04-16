烏軍毛毛部隊登場！「子彈」穿梭戰場英勇排雷　認真工作模樣曝光

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭一隻名叫子彈（Patron）的2歲半傑克羅素㹴（Jack Russell），最近成為了國際矚目的「英雄犬」。這隻勇敢的探雷犬正在切爾尼戈夫（Chernihiv）的戰場上，英勇地進行排雷工作，逗趣又認真的模樣叫人愛不釋手。

據《每日星報》報導，俄羅斯3月29日承諾減少在基輔與切爾尼戈夫的軍事行動後，4月初便開始緩慢撤離基輔附近地區，不過烏克蘭卻控訴，俄軍在這些土地留下了大量地雷，因此烏克蘭只好派出「毛毛部隊」，讓探雷犬上戰場檢測地雷與排雷。

▲烏克蘭探雷犬「子彈」最近成了許多人喜愛的戰地明星，下同。（圖／翻攝自推特）

最近，探雷犬「子彈」穿著烏克蘭軍服背心，勇敢地在戰地穿梭，認真排雷的可愛模樣登上了新聞頭條，瞬間虜獲了不少人的心。BBC指出，擁有超強感官的「子彈」，如今已成功排除數百枚俄羅斯地雷，保住了被佔領地區的安全、立下大功，也獲得了「英雄犬」的美譽。

報導稱，儘管「子彈」只有2歲半，但6個月大就開始參與排雷工作的牠，如今已有相當豐富的排雷經驗，而牠最喜歡的東西分別是起司和摸肚肚。

傑克羅素㹴是一種嗅覺極為靈敏、能良好分辨目標氣味與背景氣味的狗狗，牠們在從事排雷工作時，可以快速地聞到地雷內部傳出的火藥味和化學物質的氣味，因此效率比人類排雷隊更高。據估計，目前全球有超過750隻狗狗正在從事人道主義的排雷工作。