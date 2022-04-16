▲一名確診新冠肺炎的網友，在批踢踢分享染疫後的心路歷程。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

本土新冠疫情持續延燒！國內一名確診網友今（16日）發文公開染疫後的心路歷程，大方分享自己隔離期間的日常作息，不過他也痛苦直言，在集中檢疫所的日子「坐牢快坐到心理疾病了」，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

有一名確診網友今天在批踢踢八卦板發文表示，自己得知確診後，被送進集中檢疫所，最初篩檢結果為Ct值為18，發燒三天後Ct值19，身體無出現症狀後過了三天Ct值25，如今今天上午再度篩檢，檢測結果Ct值32。

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至於確診後的身體狀況，該網友表示，基本上感染後到第四天已經沒有症狀，所以隔離後期的日子很煎熬，因為身體康復就不會一直很想睡，在隔離場所裡就是滑手機、看電視跟沒事做，中間也有拿瓶裝水運動，但重量才1.5公斤，只能漫無目的的等待日出日落，每天期望自己Ct大躍進，然後出獄，若檢測沒有過，就是三天後再來，比特級廚師測驗還嚴。

▲確診網友公開隔離期間心路歷程，直呼「坐牢快坐到心理疾病了」。（圖／翻攝PTT，以下同）

該網友表示，目前沒有感受到任何後遺症，「倒是坐牢快坐到心理疾病了」，他更直言，防疫險不好賺，若不是我和（其他確診者）也弄了群組，彼此給予經驗，肯定更慌張，畢竟我們也有人Ct是12-26-28-28-28這樣子在跑。

該網友文末也感嘆，心理壓力，才是關進來最可怕的一件事情，「你各位未來可以居家檢疫一定是最好的。」

文章曝光後，立刻引起大批網友為原PO加油打氣，「恭喜沒事，祝早日康復」、「辛苦了，保重」、「關進去當作休息就好了」、「恭喜! 每一天流程怎麼過的...」、「對輕症來說最可怕真的是被關，而不是確診症狀」、「恭喜要出關了」。

另外，也有網友留言詢問在檢疫所配藥問題，原PO回答，「就普拿疼而已，後來我有跟1922回報這件事情，檢疫所指揮官有打給我說，如果需要可以試試中醫，不過那時候我已經沒症狀」。其中還有人留言，「等你出關那天喊出那句，一條線安啦！」原PO則說明，「需要Ct值40以上才會一條線，所以還有7天健康管理時間」。

台北市長柯文哲近日就透露，大部分輕症患者吃普拿疼就可以解決。另外，北市立聯合醫院陽明院區藥師蘇柏名也指出，吃普拿疼就是一種症狀緩解，針對輕症如發燒，就可服用普拿疼；若是咳嗽流鼻水，醫師則可能會開立止咳或抗組織胺等藥物協助症狀緩解。