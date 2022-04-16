　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診後「Ct值18→35」痛苦隔離過程曝！　每天只吃普拿疼

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑。（圖／記者李毓康攝）

▲一名確診新冠肺炎的網友，在批踢踢分享染疫後的心路歷程。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

本土新冠疫情持續延燒！國內一名確診網友今（16日）發文公開染疫後的心路歷程，大方分享自己隔離期間的日常作息，不過他也痛苦直言，在集中檢疫所的日子「坐牢快坐到心理疾病了」，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

有一名確診網友今天在批踢踢八卦板發文表示，自己得知確診後，被送進集中檢疫所，最初篩檢結果為Ct值為18，發燒三天後Ct值19，身體無出現症狀後過了三天Ct值25，如今今天上午再度篩檢，檢測結果Ct值32。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於確診後的身體狀況，該網友表示，基本上感染後到第四天已經沒有症狀，所以隔離後期的日子很煎熬，因為身體康復就不會一直很想睡，在隔離場所裡就是滑手機、看電視跟沒事做，中間也有拿瓶裝水運動，但重量才1.5公斤，只能漫無目的的等待日出日落，每天期望自己Ct大躍進，然後出獄，若檢測沒有過，就是三天後再來，比特級廚師測驗還嚴。

▲▼一位確診網友公開隔離期間心路歷程。（圖／翻攝PTT）

▲確診網友公開隔離期間心路歷程，直呼「坐牢快坐到心理疾病了」。（圖／翻攝PTT，以下同）

該網友表示，目前沒有感受到任何後遺症，「倒是坐牢快坐到心理疾病了」，他更直言，防疫險不好賺，若不是我和（其他確診者）也弄了群組，彼此給予經驗，肯定更慌張，畢竟我們也有人Ct是12-26-28-28-28這樣子在跑。

該網友文末也感嘆，心理壓力，才是關進來最可怕的一件事情，「你各位未來可以居家檢疫一定是最好的。」

文章曝光後，立刻引起大批網友為原PO加油打氣，「恭喜沒事，祝早日康復」、「辛苦了，保重」、「關進去當作休息就好了」、「恭喜! 每一天流程怎麼過的...」、「對輕症來說最可怕真的是被關，而不是確診症狀」、「恭喜要出關了」。

另外，也有網友留言詢問在檢疫所配藥問題，原PO回答，「就普拿疼而已，後來我有跟1922回報這件事情，檢疫所指揮官有打給我說，如果需要可以試試中醫，不過那時候我已經沒症狀」。其中還有人留言，「等你出關那天喊出那句，一條線安啦！」原PO則說明，「需要Ct值40以上才會一條線，所以還有7天健康管理時間」。

▲▼一位確診網友公開隔離期間心路歷程。（圖／翻攝PTT）

台北市長柯文哲近日就透露，大部分輕症患者吃普拿疼就可以解決。另外，北市立聯合醫院陽明院區藥師蘇柏名也指出，吃普拿疼就是一種症狀緩解，針對輕症如發燒，就可服用普拿疼；若是咳嗽流鼻水，醫師則可能會開立止咳或抗組織胺等藥物協助症狀緩解。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」
波神巧巧快篩陽性！「打電話一早上」求不到醫療資源
新制上路桃園首例！西門國小10班13生確診「停課10天」
這家鹽酥雞9客人染疫　老闆崩潰說話了
本土+1199例！　19縣市「78張足跡」懶人包一次看
今晚迎雨！再涼3天「這2天雨更多」　回暖時間出爐
國家警報沒響！台東多處炸巨響「上下搖一下」網嚇壞
快訊／俄羅斯宣布制裁英國首相強生！　外交、國防大臣也列黑名單
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」：最憂引發腦炎

疫情延燒18縣市、444所園校停課　單日確診+119總數近2千人

新制上路桃園首例！西門國小10班13生確診　緊急通知停課10天

警報沒響！台東多處炸巨響「上下搖一下」　網嚇壞：震很大

本土+1199例！　19縣市「78張足跡」懶人包一次看

親戚酸嗆「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！網讚爆

2傳播鍊持燒延台南！恐怖宜蘭進香團+8　4人衝阿妹演唱會確診

嘉義市+2！30多歲女北部旅遊染疫　小橘子幼兒園新增1確診

快訊／台中5人到高雄加盟展全染疫　成功嶺新兵...入伍1天就確診　　

連3天有確診足跡！左營這家鹽酥雞9客人染疫　老闆崩潰說話了

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

許瑋甯罕見放閃邱澤「會一直這麼甜蜜！」　讚他是「好先生」：我們是要走到很久的！

男子騎腳踏車進停車場　從包拿車牌感應超搞剛

消防員任務回來見早餐被偷吃！　調監視器抓凶手竟是「歐告內賊」

首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」：最憂引發腦炎

疫情延燒18縣市、444所園校停課　單日確診+119總數近2千人

新制上路桃園首例！西門國小10班13生確診　緊急通知停課10天

警報沒響！台東多處炸巨響「上下搖一下」　網嚇壞：震很大

本土+1199例！　19縣市「78張足跡」懶人包一次看

親戚酸嗆「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！網讚爆

2傳播鍊持燒延台南！恐怖宜蘭進香團+8　4人衝阿妹演唱會確診

嘉義市+2！30多歲女北部旅遊染疫　小橘子幼兒園新增1確診

快訊／台中5人到高雄加盟展全染疫　成功嶺新兵...入伍1天就確診　　

連3天有確診足跡！左營這家鹽酥雞9客人染疫　老闆崩潰說話了

桃園庇護工場結合商圈行銷母親節商品　支持身障朋友就業

喵星人「頭被狗含住」只露無奈臉　他PO各種「爆笑有愛照」萌暈網

林俊易成為今天勝出關鍵　麟洋配領軍土銀明天和亞柏太報爭冠

首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」：最憂引發腦炎

疫情延燒18縣市、444所園校停課　單日確診+119總數近2千人

台北大同分局偵查隊確診再+1　基層不滿PO文「不顧同仁死活」

南韓執政黨提案廢「檢方偵查權」！　檢察總長震怒：先彈劾我吧

烏軍毛毛部隊登場！「子彈」穿梭戰場英勇排雷　認真工作模樣曝光

「龍岡米干節」水花火舞慶典　17日進行火舞為主題「火把節」

領軍海神封王在即　胡瓏貿：想把「職業精神」帶回台灣

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

本土1199例分布19縣市　新北最多

25歲AV女優宣布「來台長住」！

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

快訊／首見「未滿5歲幼童重症」！中重症再暴增10例

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

快訊／部花感染源快找到了　「這三科」患者全染疫

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

9月有99萬本土病例？指揮中心回應了

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

高雄+58！5大張海量足跡曝　2人狂歡唱整夜確診

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

快訊／今增重症個案是新北2歲重症童

國道尖銳物噴滿車道　熱心長髮哥手工排除

更多熱門

相關新聞

陸1市封城逾50天　市民崩潰求救

陸1市封城逾50天　市民崩潰求救

大陸在「動態清零」的總方針下，多底實施封控措施，近期邊境縣城廣西東興市的疫情在網路引發關注。這座位於大陸海岸線最西南端的縣城，已經封城超過50天，然而14日仍新增136例本土個案。有市民崩潰表示，天天在家還是會被感染；2個月沒收入，吃不起飯，借錢吃飯的東興人多的是。

打3劑才能跟團、健身　陳時中曝原因

打3劑才能跟團、健身　陳時中曝原因

黃珊珊何時請辭選市長？　柯文哲：疫情這麼嚴重也不會出去

黃珊珊何時請辭選市長？　柯文哲：疫情這麼嚴重也不會出去

中央徵收快篩劑統一分配　柯文哲早知：應變還是太慢

中央徵收快篩劑統一分配　柯文哲早知：應變還是太慢

北市信義區下週試辦居家照護　柯文哲親自檢查一遍

北市信義區下週試辦居家照護　柯文哲親自檢查一遍

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫普拿疼本土防疫集中檢疫所隔離確診者

讀者迴響

熱門新聞

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

鳳梨「有其他床伴」辣女友首正面回應

本土1199例分布19縣市　新北最多

25歲AV女優宣布「來台長住」！

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

快訊／首見「未滿5歲幼童重症」！中重症再暴增10例

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

王思佳發聲挺病毒共存「4句話嗆爆1種人」！

快訊／部花感染源快找到了　「這三科」患者全染疫

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

9月有99萬本土病例？指揮中心回應了

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面