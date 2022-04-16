陸邊境縣城封城逾50天　市民崩潰求救「真撐不住了」：收入兩空

▲防疫人員在消毒 。（圖／翻攝自東興發布）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸在「動態清零」的總方針下，多底實施封控措施，近期邊境縣城廣西東興市的疫情在網路引發關注。這座位於大陸海岸線最西南端的縣城，已經封城超過50天，然而14日仍新增136例本土個案。有市民崩潰表示，天天在家還是會被感染；2個月沒收入，吃不起飯，借錢吃飯的東興人多的是。

▲東興封城逾50天引發關注 。（圖／翻攝自微博）

據《觀察者網》報導，自2月24日發現1名新冠病毒檢測陽性人員起，東興市便「封城」，開始進入全員居家隔離狀態，迄今已超過50天。

然而由於傳染源尚未查清，東興市儘管已經進行封控管理，仍然擋不住疫情擴散。據官方通報，13日新增本土無症狀感染者129例；14日新增無症狀患者136例；15日新增55例無症狀患者。

和上海、廣州這些大城市相比，東興市疫情此前關注度並不高。作為邊境城市，東興市的防控壓力大，也是與東盟國家貿易的重要商埠。

超過1個半月的封控令市民苦不堪言，一名在東興市擔任幼兒院老師小王表示，「2月底到現在，我覺得（做核酸檢測）起碼有3、40次，很多次了。差不多每天都會做，之前只有隔一天不做而已。」

小王介紹，核酸檢測過程中，市民會自覺隔得比較遠，不會聚集，「大部分人比較配合，但也會遇到一些帶點情緒的，畢竟封城了那麼長時間。」

談到整個城市的氣氛，一名當地國企員工小黃指出，「還是比較壓抑的，很安靜。像我們之前那次疫情的話，我記得還可以點外賣，至少外賣可以配送的，但這一次連外賣都沒有。」

▲網友發文希望東興市疫情能受到關注 。（圖／翻攝自微博）

網路上也有不少市民的大吐苦水，「解封遙遙無期。快遞，收入兩空，這個年代極度依賴網購，現在什麼都買不到只能在家等啊等，等到的只有新增人數，太苦了。」

甚至有市民發文求救，真的再這樣下去我們真的會頂不住，停工停學天天在家，就是還是會被感染，一直都找不出源頭。求求救救我們吧！！」、「我們在沒有任何支援物資的情況下硬生生撐了五十多天，真的撐不住了」、「幫幫東興吧」。

對於這種慘況，東興市衛生健康局工作人員13日仍表示，目前無解封計劃，「東興屬於邊境城市，疫情來源因素比較複雜，衛健委針對八大邊境城市疫情防控管理方法不一樣。」因此，當地雖為低風險地區，目前仍按照中高風險地區疫情防控措施執行。