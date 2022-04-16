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打3劑才能跟團、上健身房　陳時中曝2原因：不影響生活下鼓勵接種

▲▼指揮中心4/16記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/16記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

指揮中心宣布第3劑疫苗強化新規定，外界質疑納入旅行團、健身房不合理，指揮官陳時中今天說，參加旅行團、健身房時間都相對較長，希望在不影響民眾生活下鼓勵接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨天宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，包括醫事人員、防疫計程車、殯葬業等，另像遶境、旅行社、上健身房等，從22日起須出示3劑疫苗接種證明。

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不過，新規定卻引發部分民眾質疑，包含為何參加旅行團及健身房必須打3劑疫苗，而搭乘高鐵、捷運等交通工具卻不用，也對指揮中心未先行溝通就強行宣布規定做法感到不滿。

▲▼指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）

陳時中今天在疫情記者會回應指出，這期間其實也有很多人認為疫情之下應停止遶境或禁止參加旅行團，但考慮停辦對大眾生活影響太大，因此才祭出規定鼓勵大家接種第3劑疫苗，且防疫大家都有責任，相信強化規定勢必對大眾有影響，但仍希望大家抵抗力都可以變好，這是折衷下比較好的方式。

陳時中也強調，相對於在交通工具上，民眾參加旅行團及在健身房運動的接觸時間都比較長，且運動時呼吸急促飛沫傳染力更高，為了讓大家運動時更輕鬆、不用戴口罩，因此才希望大家接種第3劑疫苗。

對於有民眾擔心因為身體因素不能施打疫苗而與健身房會衍生退費爭議，陳時中也說，如果民眾持醫師證明不能打疫苗就不會要求，退費部分可洽消保法規處理。

陳時中也坦言，並不希望透過政府規定來要求大家打疫苗，但疫苗覆蓋率是這波疫情的重要抗病毒手段，還是希望大家能打疫苗。

根據統計，昨天全台疫苗共接種15萬5991人次，目前COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑為84.06%、第2劑79.27%、基礎加強劑接種率0.84%、追加劑接種率為54.39%。

另外，針對食藥署17日將開專家會議審查兒童疫苗部分，陳時中也說，明天專家會先審莫德納疫苗，因為輝瑞BNT疫苗資料比較晚送到，還需要一段時間，下週才會召集專家會議討論是否開放兒童施打。

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