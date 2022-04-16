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社會 社會焦點 保障人權

獨／手法熟練！10分鐘偷30萬　高雄「漁夫帽大盜」犯案畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄大寮的治安亮紅燈了嗎？一名男子竟在大白天潛入民宅偷竊，而且偷完東西之後，還會把東西放回原位，讓被害人根本沒發現遭竊，不過一家被害被偷走5兩黃金以及現金3萬多的住戶，調出監視器畫面，發現竊賊還刻意用漁夫帽和口罩遮臉，於是公布監視器畫面，呼籲大家留意。

▲高雄市大寮區出現一名住竊，騎腳踏車在大白天犯案，被害人提供畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮區出現一名住竊，騎腳踏車在大白天犯案，被害人提供畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據被害人提供的監視器畫面表示，這名可疑男子是在13日下午兩點零七分出現，當時的他是騎腳踏車疑似是在探路，然後隔了5分鐘之後，還會按住戶門鈴確認有沒有人在家，確定沒有人之後，就會破壞門鎖進入行竊，大約10分鐘後離開。

▲高雄市大寮區出現一名住竊，騎腳踏車在大白天犯案，被害人提供畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮區出現一名住竊，騎腳踏車在大白天犯案，被害人提供畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮區出現一名住竊，騎腳踏車在大白天犯案，被害人提供畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮區出現一名住竊，騎腳踏車在大白天犯案，被害人提供畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被害人表述，該名男子行竊手法真的很熟練，因為翻完之後會把東西放回原位，「手法乾淨俐落到，讓你都不會覺得有被闖入偷竊」，被害人被偷走5兩黃金以及現金，估計算損失30多萬，這讓被害人覺得非常害怕，因為這名竊賊完全沒在怕，大白天就在犯案，所以現在公布畫面，希望大寮地區的民眾要多加注意，也提醒千萬別在家裡放太多現金。

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