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第一次見面就硬上身障女網友　變態男認錯「輕判2年緩刑5年」

▲桃園市楊姓男子2020年10月間與身障女網友交往後，在其住處獨處時乘機性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市楊姓男子2020年10月間與身障女網友交往後，在其住處獨處時乘機性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子2020年間透過臉書認識女網友，同年10月間相約在女子住處見面，楊男發現女子言談舉止與正常人有異，得知其有心智缺陷，竟乘其家中無人之際，接連指侵與性侵得逞；桃園地院審理時，楊男坦承犯行不諱，並承諾願意賠償，女子母親以「希望快點恢復平靜」，不願女兒再收到傷害。法官審結依乘機性交罪，判處2年有期徒刑，緩刑5年，還可上訴。

檢警調查，楊姓男子2020年10月5日上午與女網友相約見面，雙方相約在女子住處碰面，2人見面時，楊男發現女外表、言談舉止，皆與同年齡成年人有異，後來得知女子有心智缺陷，竟乘其家中無人，利用2人獨處機會，接續對女子指侵與性侵得逞，事後女子向母親透露，母親憤怒之下報警提告，桃園地檢署調查後，依妨害性自主罪嫌將楊男起訴。

桃園地院法官審理時，根據女子指稱遭楊男性侵，過程與楊男坦承犯行等過程相符，法官根據性侵害案件現場繪製圖、通訊軟體對話紀錄翻拍截圖、監視器翻拍照片、桃園市政府社會局與家暴中心性侵害事件通報表、醫院性侵害事件驗傷診斷書、被害女子身障證明等佐證，認為楊男犯行明確。

法官審酌，楊男乘機對女子性交行為，已造成女子與母親身心受創，其母在法院審理期間多次陳述「不願再讓女子回想此事受到二次傷害、希望這件事能快點結束」等語，顯見身為女子照顧者，因楊男犯行所受之身心折磨。法官念及楊男在審理期間始終坦承犯行與悔悟，表示願盡力賠償與接受刑責懲處，女子母親則請法院協助傳達同意與楊男和解之意，願意接受楊之認罪，並「希望楊今後不要再傷害有身障而無力自我保護的人，並請依法判決，沒想要什麼賠償，希望生活快點恢復平靜」等語。

法官認為，楊未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，且犯後具有悔意，審結依乘機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間應參加法治教育3場次，並向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他公益團體提供240小時之義務勞務。緩刑期間付保護管束，還可上訴。

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