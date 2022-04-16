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「蔣萬安民調下滑是明顯事實」　林鶴明：國民黨沒作為恐更不利

▲▼蔣萬安13日出席國民黨北市議會黨團幹部交接。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者陶本和／台北報導

針對2022年底台北市長選戰，各式媒體民調皆顯示，國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中差距已在3%之內。對此，民進黨副秘書長林鶴明受訪時指出，蔣萬安民調下滑是明顯的事實，如果繼續維持現有表現，國民黨沒有作為的話，這場選戰恐怕會越來越不利。

根據《東森新媒體ETtoday》最新調查發現，在藍綠白三人競爭的戰局中，蔣萬安支持度為35.0%，緊追在後的陳時中支持度為32.1%，雙方只差2.9%，而黃珊珊則排名第三，支持度為20.7％；其中，蔣萬安在20-29歲、30-39歲、40-49歲都落後對手。

對此，林鶴明表示，這份民調有長期趨勢可以觀察，因此是有參考價值的，蔣萬安民調持續下滑的趨勢，已經是明顯的事實，如果繼續維持現有表現，國民黨沒有作為的話，這場選戰恐怕會越來越不利。

「從民調來看，陳時中、黃珊珊皆有所成長。」林鶴明說，這代表這幾個月以來，不論是黃珊珊的市政表現，或是陳時中在防疫的角色上，都有獲得台北市民的肯定。

不過，林鶴明也強調，民進黨目前沒有提名，更沒有明確的北市長候選人；因此，相較於蔣萬安、黃珊珊這兩位較為明確參選，陳時中的民調就是參考。

談起民進黨在北市的選戰佈局，林鶴明說，蔣萬安的整體民調還是領先，台北市對於民進黨來說，還是比較辛苦，但目前徵詢作業還在進行中，民進黨身為執政黨，現在最重要的還是以防疫優先，國外有戰情、國內有疫情，民進黨把施政做好，就會是最好的輔選。

▼蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

▲▼蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

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