「蔣萬安恐成藍營歷來最弱候選人」　林鶴明：他像溫室的王子

▲國民黨有意參選台北市長的立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安近來槓上行政院長蘇貞昌，兩人不斷隔空對嗆。對此，民進黨副秘書長林鶴明15日表示，蔣萬安比連勝文還迴避檢討柯文哲，對蘇貞昌大小聲根本搞錯方向，認為他可能是藍營歷來最弱候選人，「你跟我說蔣萬安是國民黨的王子復仇記？我看比較像是溫室的王子。」

先前曾預言台北副市長黃珊珊的民調一定會增加的林鶴明說，如今這個預言已經是各家評論和媒體報導的常識；而先前他也提到，國民黨議會黨團有不少「柯友友」，有些人氣呼呼，但媒體現在也認為這樣現象是存在的。

林鶴明質疑，蔣萬安要參選台北市長至今，有印象他提出任何台北市願景？他說，作為一個在台北生活20年的市民，蔣萬安對台北市的情感遠不如馬英九，對於深藍的情懷更不如郝龍斌，對於經濟的想像也不如連勝文，「你跟我說蔣萬安是國民黨的王子復仇記？我看比較像是溫室的王子。」

林鶴明說，2014年台北市長選舉，連勝文輸給柯文哲，但2014年4月，選戰約莫現在的時刻，TVBS台北市長民調，連勝文是以47%比38%領先柯文哲9%。

林鶴明表示，他不知道蔣萬安為何似乎不敢面對柯文哲8年執政的問題，當年連勝文都可以勇敢批判柯文哲，如今蔣萬安卻比連勝文還迴避檢討柯文哲，難道台北市民在這場選舉不能好好檢討這8年的台北生活嗎？

林鶴明說，蔣萬安的魄力不是靠對蘇貞昌院長大小聲展現，這根本是搞錯方向，國民黨如果把這兩天蔣萬安的聲量當作是他魄力的展現，國民黨只會走入死胡同，「若再這樣下去，蔣萬安恐怕將是國民黨歷來最弱的台北市長候選人。」