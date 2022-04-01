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林鶴明指藍老將「倒戈」白營被打臉　蔣萬安批：見縫插針大可不必

▲陳永德與柯文哲搭肩高歌，同場合也邀蔣萬安上台致詞。（合成圖／翻攝自林鶴明臉書、王鴻薇臉書）

▲陳永德與柯文哲搭肩高歌，同場合也邀蔣萬安上台致詞。（合成圖／翻攝自林鶴明臉書、王鴻薇臉書）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨副秘書長林鶴明日前暗指國民黨北市議員陳永德倒戈，變成「友柯挺珊」，但被國民黨議員王鴻薇秀照片打臉，王更說陳永德致詞時公開力挺國民黨立委蔣萬安。對此，蔣萬安1日表示，沒有在現場的人，或是外界想要見縫插針，大可不必。

陳永德是七連霸議員，今年不尋求連任而未登記參選，但林鶴明日前曝光陳永德與台北市長柯文哲搭肩高歌的照片，暗指陳倒戈，變成「友柯挺珊」，林鶴明也說，若國民黨北市議會黨團繼續「友柯挺珊」，他敢保證年底台北市長一定不姓蔣。

然而王鴻薇則秀出同場和的照片打臉林鶴明。王鴻薇指出，該 活動是信義區吳興地區一場保儀大夫遶境餐會，陳永德也邀請蔣萬安出席，蔣當天晚間6時半就已在現場，並和現場民眾一一致意；此外，陳永德致詞時還特別支持蔣萬安選市長。

蔣萬安30日受訪時，被問及林鶴明說柯文哲跟陳永德好像很好，有機會藍白合作，你覺得這是綠營的認知作戰？蔣萬安回應，陳永德是在地非常資深的議員，過去與陳有非常深厚的革命情感，而且自己也多次受陳提攜。當天活動他提早到，跟每一桌鄉親逐桌致意，陳永德上台也特別拉他上去，表達支持，也讓他致詞、跟大家致意，所以沒有在現場的人，或是外界想要見縫插針，大可不必。

怎麼看台北市副市長黃珊珊臉書發文，說國民黨民調只有1成，代表9成民眾對蔣家不滿意？蔣萬安表示，自己的態度一直都是就事論事，《聯合報》最新民調對於六都做各項指標評比，台北市民對於這幾年台北市的發展，不管是光榮感、幸福感、滿意度都是敬陪末座。

蔣萬安指出，「我想市民朋友已經很清楚打出的成績單」，而且這七年來看到台北市民流失了20萬人，市民朋友已經「用腳投票」，這是客觀事實，對市府來講也是嚴重警訊，必須要嚴肅面對。

是否認為黃珊珊砲火強烈？蔣萬安則說，黃珊珊用蔣家的身世來做回應、攻擊，他自己覺得蠻訝異、遺憾。他說，應該好好面對問題，就事論事討論，回到市民朋友對於這幾項市民關心的指標，特別是居住、交通等，都有很大改進空間，特別是有近3成市民希望能夠搬到其他五都，我們不能再看到人口持續流失，希望能夠拿出真正實際因應作法，讓市民朋友有感。

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