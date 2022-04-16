2歲童重症昏迷「家屬控送醫太慢」　陳時中：時間沒有特別延誤

▲指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

新北市一名2歲男童突發重症，家屬打電話向1922與衛生所求助，對方卻要他們自行就醫，但男童送醫後氣切插管仍昏迷不醒，家屬痛批是相關單位互踢皮球，才導致延誤就醫，認為政府應要公布詳細指引。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，確實也許有要檢討之處，「但我們覺得時間上沒有特別延誤的地方。」

陳時中也透露該案的救治流程，「我所了解是4/14下午5:42進線、 6:09進到1922，處理是後送新北衛生局，衛生局接到後有聯絡相關醫院，並於6:30跟母親連繫、聯絡119送醫，7:06救護車出車，7:31到院救治。」

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他表示，兒童跟成人一樣有急性狀況要處理，流程當然越順利越好，「這裡面也許有要檢討的地方，但地方執行時，也許有其他案件處理中，我們覺得時間上沒有特別延誤的地方。」

陳時中指出，病患家屬一定都會很急，「但整體公共體系，不管1922、地方衛生局、119都全力做他們該做的事情。」針對為何今日才公布此案例，陳時中回應，該男童4/14到院後積極救治，但還有些專業研判部分。「研判早一天、晚一天確認比公布重要，及時處理研判是我們應該做的事情。」