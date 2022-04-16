台南+28「新增3傳播鏈」進香團+8！阿妹演唱會再加4　足跡曝光

記者施怡妏／綜合報導

台南市長黃偉哲公布16日新增28名確診個案，包括宜蘭進香團行程相關8名個案、阿妹演唱會相關個案4名、安南區未滿5歲個案接觸者2名、高中學校教職員衍生相關個案2名、美語補習班相關個案1名、高雄雅閣會館相關個案1名，另外有7案疫調中，新增2案北部旅遊史、1案新北市個案接觸者。

▲台南市新增3傳播鏈。（圖／翻攝自黃偉哲FB）

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黃偉哲表示，中央稍早宣布台南新增29例，不過有其中一例是外縣市，不屬於台南的新增個案。

案32223、32355、32356、32357、32358、32359、32360、32361為宜蘭進香團活動相關個案，其中32223、32355、32356、32357、32358、32360、32361等7人6日至10日參加進香活動，分別於11日至15日出現症狀，採檢後確診；案32359為案32223親友，14日出現症狀，採檢後陽性確診。

衛生局長許以霖指出，遊覽車是密閉空間，是個風險蠻高的傳染源，還是要戴好口罩，維持安全社交距離。

案33058、33059為昨日公布之安南區未滿5歲個案32022接觸者，15日匡列居家隔離後採檢陽性確診。

案32738、32740、32741、33060分別於8日至12日參加阿妹演唱會，14日、15日出現症狀，採檢後陽性確診。

案33058、33059是安南區未滿5歲個案接觸者，匡列為居家隔離對象，2人都接種2劑疫苗，15日因為身體不適安排PCR採檢後確診。案32354為案29026之職場接觸者，因為職場出現確診，進行PCR篩檢，第一次檢測結果為陰性，隔日出現發燒、頭痛、咳嗽等症狀，再次到醫院採檢，15日PCR確診陽性。

案32362、32363本月7日至9日曾於北部活動，兩人分別於12日及14日出現症狀，15日採檢陽性確診；案32353曾接觸新北市個案27350，14日出現症狀安排採檢，15日確診。另有7名個案32321、32351、32352、33053、33055、33056、33379，分別為收到與確診者足跡重疊簡訊或因出現症狀前往採檢而確診。