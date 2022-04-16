阿里副總裁連夜從上海飛美國！發文澄清「是去看病」　網轟雙面人

▲上海物流不便，民眾不得不支付高昂的跑腿費獲得物資。（圖／翻攝 微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城帶來的次生災害嚴重，在這艱難時期，阿里技術副總裁賈揚清傳出深夜逃出上海，14日已飛抵美國，其後更在Facebook上用英文發文，不過內容對比起在微信朋友圈上的貼文，可以說根本是截然不同，遭到大批網友撻伐。

▲賈揚清在臉書的貼文，不過目前已經被刪除。（圖／電科技）

賈揚清14日在個人臉書發文，稱自己已從上海乘坐航班抵達美國。內容指出，自己在上海嚴厲封控下生活了18天，在最後的72小時，家中經歷了糧食短缺、社交媒體騷亂等，與一起隔離的同伴分享了最後的啤酒。

他接著稱，他找到「有關係的人」（someone ‘with connections’），凌晨4點在客貨車後座上，穿越寂靜的城市、通過警察的檢查站，還幫助一位在機場滯留了2天沒有食物的女子，最後成功上了飛機。

▲賈揚清在微信朋友圈發出的澄清。（圖／電科技）

這篇貼文引發熱議，他本人澄清道，沒有從阿里離職，在中美往返也是正常差旅，自己是因身體原因前往美國看病，請大家不要誤解。

對於「with connection」的解讀，他指網上中文翻譯離譜，真實意思是「因為打不到網約車，所以只是找朋友幫聯繫了一輛出租車（計程車）去機場」。

▲網友撻伐。（圖／電科技）

對於此事，網友紛紛怒批賈揚清是「雙面人」，「都怪我英語學得不好，誤解了他的意思，還以為『with connection』是『托關係』的意思，原來是『幫忙聯繫』，學到了」、「但凡英語有個四級的都能看得懂原文啥意思吧」、「發文怕是想陰陽怪氣一波，回應怕是不想丟了這副碗筷」、「上海現在還能打到出租車，耍猴呢？」、「近期搜索『加拿大移民』的關鍵詞上漲了2856%，大家猜是哪裡的人在搜」。

不過也有人認為，「人是自由的吧，只要沒有違法，去哪裡是人家自己的選擇」、「他只想活命，有錯嗎」、「人家有資源，試問這樣的上海誰能逃不逃」。

▲賈揚清一度是阿里最年輕的技術副總裁。（圖／電科技）

據悉，賈揚清大學和研究生階段就讀北京清華大學，之後在加州大學柏克萊分校攻讀電腦科學博士學位，並於2019年3月加入阿里巴巴領導大數據計算平台研發工作，一度是阿里最年輕的技術副總裁。