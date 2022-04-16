LIVE／本土單日再破千例？　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內疫情持續，昨日本土病例破千，單日暴增1209例，今日是否續飆高？另外，指揮中心強化三劑疫苗規範，4/22起要24場域工作人員等對象要求完成追加劑接種，參加進香團、旅行團以及健身房場所也要打滿三劑。

指揮中心昨日公布新增本土個案分布19個縣市，其中新北市328例最多，接著依序是桃園市290例、花蓮縣146例、台北市140例、高雄市58例。陳時中之前原本估計確診數月底破千，但昨日就已突破，不少人擔憂照如此進度月底恐破萬。陳時中昨日也坦言，疫情變化莫測，他與發言人莊人祥都認為「月底破萬確實有可能」，但目前最重要的，還是減災方面有無確實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心昨日指出，為保護高風險場所(域)、活動之工作與從業人員及參與民眾健康，自4月22日起，強化該等場所(域)、活動對象之COVID-19疫苗第3劑接種規範，以提升保護力，有效控管風險。相關對象及規範如下：

一、屬於維持醫療量能、維持防疫量能及高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者（即COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象）與矯正機關、殯葬場所工作人員等，以及教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部業管之24類場所(域)人員，應儘速接種第3劑。新進人員於首次服務前倘未完整接種3劑疫苗者，應提供自費3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。

二、具有會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離性質的活動，包含宗教活動(遶境、進香團參加成員)、團體旅遊(由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬於不特定人士之旅遊)、健身房及八大行業(4/1起已實施)，符合接種年齡之參加者(含工作人員及民眾)須完成COVID-19疫苗追加劑(第3劑)接種。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。