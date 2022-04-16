上海封城第20天現有重症13例　陸副總理坐鎮：研究「攻堅行動」

▲上海封城20天確診病例依然處於高位。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城進入第20天，疫情疫情嚴峻，15日再度新增2萬3513例本土個案，目前正在醫院治療的重症病患有13例，且均未接種新冠疫苗。在上海坐鎮的大陸國家副總理孫春蘭15日表示，研究了下一步防控攻堅行動，「動用一切力量和資源，盡早實現社會面清零。」

▲上海物資缺乏，跑腿費多達700元人民幣。（圖／翻攝 微博）

上海市今（16）早召開疫情防控記者會，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，15日新增本土新冠肺炎確診病例3590例、無症狀感染者19923例，累計為23513例；15日全市本土病例出院969例、解除集中隔離醫學觀察19800例，他們將返回居住地接受健康監測。

吳乾渝指出，目前，正在醫院治療的重型患者13例，其中男性11例、女性2例，1例33歲，其餘12例均為老年人，最小的70歲、最大的93歲，他們均伴有嚴重的基礎性疾病以及高齡等高風險因素，均未接種新冠肺炎病毒疫苗。

孫春蘭14日至15日在上海調研指導疫情防控工作，指當前上海疫情防控正處於關鍵階段，要採取更迅速更堅決更有力的措施，推動疫情盡快出現拐點。

她強調，要堅定不移執行「動態清零」總方針，進一步採取更加徹底的綜合防控措施，做實做細各項工作，動用一切力量和資源，盡早實現社會面清零，堅決打贏疫情防控攻堅戰。