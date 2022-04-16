百萬人恐確診？萬一「你是家中、公司首例」　醫5點喊話：別自責

▲陳志金喊話，會擊垮我們的是人性，不是病毒。（圖／記者林悅翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

昨（15）日本土燒出1209例，除了北北基桃，高雄、花蓮也列入高風險區，對此，指揮官陳時中坦言，疫情高峰預估恐多達百萬人確診，「也不是完全不可能。」面對Omicron危機四伏，ICU醫師陳志金再次呼籲，「萬一你是家中、學校、公司裡的第一例，也不用感到內疚自責！」

面對本土衝破千例，中研院生醫所兼任研究員何美鄉在節目提到，台灣本土疫情的狀況，未來應該會介於新加坡跟日本之間，因為人口密度沒那麼高，預估會有10%，也就是一百萬人確診。陳時中則直言，破百萬人「不是完全不可能」，但盡量把規模控制住，現在重點不在疫情規模，而在減災程度。

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對此，ICU醫師陳志金把4月初的文章拿出來再次呼籲，他形容，台人已搭上Omicron班機，「即將通過一段不穩定的氣流，請您留在座位上、繫好安全帶。」對於確診數直線上升之際，大家務必先做好心理建設。

「大家請不必驚慌！」陳志金說，就像飛機上機長的廣播一樣，這只是一段不穩定氣流，通過了，我們就會安全的降落目的地。就像歐美、日、韓、新、馬等其他國家的經驗一樣，病例數會快速上升、然後下降，進入「與病毒共存」的疫情新階段。

陳志金也強調，民眾不要因為上升的數字，而出現恐慌，更不要互相猜忌、指責、歧視，我們需要彼此的信任，才能安全的抵達目的地，「五點心理加強劑」如下：

1.我們真的守得很好了，如果有一天，確診數真的呈現指數性上升，成千上萬的時候，大家也不必感到驚恐，更不要互相指責。



2.萬一自己或家人確診了，也不必感到驚慌，因為大部分都是輕症，多注意重症的徵兆就可以。輕症不必住院，住在加強版防疫旅館(未來甚至有可能是居家)，以保存醫療量能。



3.不要責怪任何人，這也不是任何人的錯，是病毒的錯；不要去怪公司的同事、朋友、家人，為何把病毒帶進來，沒有人會刻意要害身邊的人的；也不要去排擠、歧視染病的人。



4.萬一你是家中、學校、公司裡的第一例，也不用感到內疚自責，覺得是自己害了身邊的人，真的，病毒是很難防的，大家都盡力了。



5.小心提防有心人士過度渲染「防疫失敗」、「對死亡病例大作文章」、「應該學學某國封城」、「做得比某國差」、「誰誰誰下台」…. 等等希望分化國人、擊潰國人信心的資訊戰。