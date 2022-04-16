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學者指報確診數字沒意義　陳時中認「有道理」： 積極做4件事

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，今天（16日）單日再度暴增1199例，連續兩天確診超過千例，但台大學者認為，目前防疫記者會上報數字已沒意義，建議以3檢測代替隔離，指揮中心指揮官陳時中表示，學者講的很有道理，目前關心的還是減災、疫苗施打、藥物整備、輕重症分流順暢，才是我們積極在做的事情。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央疫情指揮中心宣佈，今日本土確診案例新增1199例，連續兩天突破千例，分布於19縣市，其中新北434、台北206、桃園159、基隆92、高雄60、花蓮55為前六多的縣市。

不過，台大公衛教授詹長權昨天（15日）在臉書PO文表示，目前防疫目標不是清零，而是感染越低越好，而當防疫目標不再是清零時，要不要再看確診數字或開疫情說明會，都要列入考慮，建議政府多花時間推動防疫政策，包括告知民眾社區、邊境解封措施，同時也建議以檢測代替隔離，並進行3種檢測，像是廣泛且持續的滾動式PCR及抗原快篩、社區廢水中進行新冠病毒核酸監測及持續做病毒基因定序等。

對於學者建議，陳時中回應說，學者講的很有道理，但之前他也說過，疫情規模不是我們所關心的，關心的還是減災、疫苗施打、藥物整備、輕重症分流順暢等，才是我們積極在做的事情。

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