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婚前健檢「老公是女性」婚禮告吹她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

▲▼ 男子婚前檢查，竟被告知是女性。（圖／翻攝自1818黃金眼）

▲男子婚前檢查，竟被告知是女性。（圖／翻攝自1818黃金眼）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一對沈姓夫妻在結婚前做了健康檢查，但收到報告的時候，沈男發現染色體檢查結果顯示，他的染色體是 「46 XX」，與新婚妻子相同。醫生告訴沈男，這意味著他從生理角度上講，其實是女性，該份報告上更有三份簽名背書檢驗結果。

據《1818黃金眼》報導，杭州有一對夫妻2日去做婚姻檢查，但收到婚檢報告時，沈男發現自己的染色體檢查結果居然和妻子相同，是「46 XX」，而非生理男性的「46 XY」。他跑去醫院詢問，醫生回答，「染色體檢查報告很少出錯，就醫學結果來說，他確實是生理女性。」

同時，沈男還做了精子檢驗。檢驗報告顯示，各項指標均為正常。醫生給出的結論是，只要染色體是46XX，不管精子檢驗是否為正常，都很難懷孕。

沈男表示，自己因此極度悲傷，一度想取消婚禮，「不想耽誤妻子。」直到4月9日，醫院又出具了新的檢驗報告，重新將沈男的染色體結果更正為46XY。他表示，自己已經情緒低落了一週，幾乎沒睡過一天安穩覺，也不知帶該如何面對妻子。

杭州臨平區婦幼保健科郎科長則承認工作上存在疏失，但他指出，因為婚檢中心是第三方機構，事情發生後醫院也在第一時間跟婚檢中心聯繫。他表示，對患者感到很抱歉，但因為醫學上也有雙性人的案例，所以當時未查證清楚，未來會加強對婚檢中心的監督。

沈男表示，自己沒有什麼訴求，但這種普通人都能發現的疏失，醫院和檢測機構卻未能發現，「這是很大的漏洞了。」他表示，「雖然只是寫錯了一個字母，但患者因此要承受很大的心理壓力，希望不要再有這樣的事情發生。」

大批網友紛紛表示同情表示，「拿到檢驗報告的那刻，應該懷疑人生」、「經歷了大喜大悲到鬆了一口氣的過程」。但也有網友批評醫院不負責任，「染色體XX是女性，XY是男性這點常識醫院都弄不明白。」

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