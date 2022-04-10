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大陸 大陸焦點 特派現場

乘客差點揍「不戴罩」外籍男　列車大媽挺身秒嗆這句英文

記者任以芳／綜合報導

大陸各地疫情反撲，嚴格要求在公共場合戴口罩。不過，杭州地鐵5號線上8日發生離譜衝突。一名外國男子不願意佩戴口罩，被勸戴後大罵髒話，身穿紅色背心的列車志工大媽迅速用英文回嗆「中國不歡迎你」，該視頻發佈後引起大陸網友熱議，大媽很勇敢，但怎麼沒有乘客幫忙只顧著拍攝。

根據影片發佈者表示，事發地點在杭州五號地鐵，一名外籍男子站在列車門旁邊，他臉上的口罩位於鼻子下方，沒有按照規定配戴口罩。身穿紅色背心列車助理大媽好言相勸，希望外籍男子戴好口罩，對方開始發狂叫囂，接下來影片都是消音的「逼逼聲」。

▲▼ 大媽用英文嗆不戴口罩外籍男 。（圖／翻攝 中國網）

▲杭州大媽用英文嗆「中國不歡迎你。」 。（圖／翻攝 中國網）

被檢舉的外籍男子情緒非常激動，不斷用英語飆罵髒話，「你們XXＸ什麼都沒有。」惹怒大媽站起來用英語秒嗆「中國不歡迎你」。隨後，該男子更激動大喊，「我討厭中國！討厭這個國家！」失控行為引起車廂乘客圍觀，拍下影片作證。

影片上傳後，引起網友正反面討論。有人稱讚大媽隱藏技能，回嗆英文勸說也太厲害。也有不少網友心寒，「為何只有紅背心大媽站出來主持公道？」、「為何其他人無動於衷，只顧著拍片？」最後，發佈者回應「大家不要再責怪旁邊的人，後面大家差點把他打了。」

據陸媒《極目新聞》報導稱，身著的「紅背心」是杭州地鐵車站第三方招聘助理人員，主要工作在扶梯口提示乘客正確使用扶梯、閘機、協助等。目前，暫未接到相關投訴電話，搭地鐵按規定佩戴口罩，若不戴口罩，工作人員將進行勸阻。
 

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