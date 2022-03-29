媽媽催婚放大絕！列「8條件」貼店門口徵婚...女兒傻眼：超丟臉

▲大陸一名媽媽為了幫女兒找結婚對象，在自家店門口貼上徵婚啟事。（圖／取自微博@錢江晚報）

實習記者廖翊慈／綜合報導

家中長輩都希望自己的孩子，能在適婚年齡有個好歸宿，如果還沒有對象，多數父母都會相當著急。大陸杭州一名女子即表示，自己的媽媽為了幫她找結婚對象，竟在自家店門口張貼徵婚啟事，還幽默的開出8個條件，讓她忍不住直呼「超丟臉」。

根據《錢江晚報》報導，住在杭州蕭山的慧慧（化名）近日在網上抱怨，自己的媽媽幫她手寫了一張徵婚啟事，還貼在家門口的炸雞廣告下方，很多人路過都會大聲朗誦「結婚條件」，令她相當頭疼，「不知道該說我媽聰不聰明，居然貼在那麼顯眼的地方，真的是神操作。」

▲徵婚啟事就貼在炸雞廣告下方。（圖／取自微博@錢江晚報）

最有趣的是這位李媽媽開出的8個條件，令路人哭笑不得，「長相不影響市容」、「出廠日期為93年前後，品牌：永久牌」、「型號適中，最好適中碼」、「最好全新，九成新以上也可」，甚至還寫道，身高至少要有170，還必須有車有房，不過沒有沒關係，那應徵者要是個「潛力股」。

▲幽默的條件讓路人哭笑不得。（圖／取自微博@錢江晚報）

慧慧坦言，自己不喜歡相親找緣分，反而是比較偏向轉角遇到愛的類型，對於結婚想要順其自然，面對媽媽的「神操作」，她直呼「根本是社會性死亡！」但多數路人都稱讚媽媽的頭腦，「店面轉租和女兒的徵婚廣告放在一起，生意人就是腦子活絡，阿姨這一招真絕了」、「媽媽寫的很有意思，值得一看，懂事的小伙子可以加微信了。」

李媽媽也表示，自己今年已經55歲了，這張徵婚啟事很久之前熬夜寫好的，只是之前貼過店內其他地方，都被女兒撕下來了，「這次我只好大膽一點，貼給路人看，真想有一個優秀的女婿呀，恨不得去大的平台使勁推廣一下，要不是怕女兒生氣，我真的要這麼做了。」