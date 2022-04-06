「兩盒便當」惹哭貨車司機　奔波上海遭隔離..7天沒吃米飯

記者任以芳／綜合報導

上海持續「封控」衝擊周邊交通，半山通道防疫檢查站5日中午實行攔檢，一名貨車司機在現場大哭。原因曝光後，感動許多網友。原來該名司機因為疫情送貨奔波，因有上海旅居史被扣查，他已經好幾天沒吃白米飯，當民警主動提供他便當時，三十多歲大男兒當場大哭，直說，「非常感謝。」

根據陸媒《杭州日報》報導，半山通道防疫檢查點在核查一輛皖S大貨車時，這輛貨車在7天前送貨到上海並返回杭州接貨，昨天因為高速經過海寧後健康碼轉黃碼而被預警核查，立即安排工作人員根據工作規範和處置流程落實防疫措施。

▲大陸一名貨車司機被攔截，民警和工作人員送上便當。（圖／翻攝 網易）

據了解，34歲的陳姓貨車司機從事運輸工作有兩年時間，老婆孩子在河南老家，自己常年在上海、杭州兩地拉貨，包括服裝、布料、建材等，而貨車便是他常年的住所。

一想到要被送去隔離，陳姓司機傷心的對執勤員警葉飛說，「我已經好幾天沒有吃過米飯，車上的麵包也已經吃完，現在餓得有點頭疼……。」

葉飛一聽馬上說，「你等一下，我先給你弄點吃的。」旁邊一穿防護服的大姐加碼說，「你拿兩盒！」不到三分鐘，工作人員陸續拿來兩盒盒飯、一箱八寶粥加水果。

▲貨車司機感受到溫情，當場崩潰大哭。（圖／翻攝 網易）

還沒等回車上吃飯，陳姓司機突然淚流滿面、嚎啕大哭。他向民警道謝說，「一個大男人什麽時候都可以不掉眼淚，但是碰到內心最脆弱為難的時候，真哭得稀裏嘩啦的，因為心裏面那種觸動太大了。一個人漂泊在外，在你最困難最苦的時候，給了你幫助......。」

目前，這輛貨車到專用停車場進行消殺，陳姓司機也送去隔離酒店。當陳姓司機打電話回家時，「家裡長輩直說，攔下我的民警是好人，要記下電話號碼，好好感謝。雖然我才小學畢業，也不知道怎麽用語言去表達，就感覺，到杭州特別溫暖...。」