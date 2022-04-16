石門水庫新入園收費擾民　放寬周邊民眾車輛「1人1證」限制

▲石門水庫新入園收費，放寬環湖路周邊民眾車輛「1人1證」限制。（圖／北水局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

水利署北區水資源局16日表示，石門水庫新入園收費規定自今年4月9日實施，許多居住水庫周邊民眾反映限制過嚴，經協商已放寬環湖路周邊民眾車輛免費入園條件，不受「1人1證」限制。

北水局說，石門水庫屬「規費法」適用對象，除相關法令規範優惠對象（如身障或持有志願服務榮譽卡者等）外，該法要求不得有差別收費。新收費規定符合規費法，就部分民代反應新制規定影響水庫周邊居民權益，實無適法依據。

因此，經北水局與桃園市政府觀旅局協商後，考量鄰近水庫環湖路的大溪區復興及義和里民眾進出便利，已請里長協助受理認定里民進出園區事實，其車輛申請免費入園可不受「1人1車」限制。至於其他設籍水庫周邊七鄉鎮（區）民眾之優惠條件，因有其他替代道路（如台七線）可通行，且為避免開放過多入園車輛影響繳費入園旅遊民眾權益，故入園免費申請條件維持現行規定。

石門水庫入園仍無需繳納人員費，20多年未調整收費實不足支應必要管理成本，但即使是調高車輛費後，每車4人平均每人入園亦僅需負擔30元，仍遠低於其他遊樂園區。未來本局將持續與觀旅局合作，朝提升水庫服務效能努力，另就各項措施推行適時檢討成效，如有必要將合理調整。