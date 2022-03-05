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石門水庫滿水位媽祖遊船遶境　50年來首於新溪口吊橋登岸

▲石門水庫遊艇業者5日舉行媽祖遶境水庫祈福活動，以祈求風調雨順、庇佑地方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫遊艇業者5日舉行媽祖遶境水庫祈福活動，以祈求風調雨順、庇佑地方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一年一度的媽祖遶境石門水庫祈福活動5日上午舉行，包括水庫觀光遊艇、漁撈船與農務船近180餘艘船參與，根據桃園市渡船遊艇商業同業公會指出，業者與在地民眾感念媽祖庇佑水庫行船安全與鄉里平安，每年農曆2月3日舉行媽祖遶境水庫祈福活動，迄今已有半世紀歷史，獨具台灣地方文化特色。值得一提的是，今年因水庫滿水位，繞境船隊可從大壩碼頭開至角板山的新溪口吊橋，信徒都直呼是50年來第一次。

▲石門水庫遊艇業者5日舉行媽祖遶境水庫祈福活動，逾200名信眾登船繞境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫遊艇業者5日舉行媽祖遶境水庫祈福活動，逾200名信眾登船繞境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局表示，石門水庫興建之前，阿姆坪當地居民便有迎媽祖遶境習俗，每年均與當地復興宮的開漳聖王聖誕一併舉行，石門水庫修建啟用後，乘船遊湖之風氣興起，新興的遊艇業者便將原來在陸上舉行之媽祖遶境，創新為水域祈福遊湖活動，除祈福消災，也祈求媽祖護祐地方經濟的發展與繁榮。

今年因水情不錯，石門水庫在滿水位之湖光山色下，主辦單位出動15艘船隻，吸引逾200位信眾參與，手抱媽祖等神像登船，一路從大壩碼頭開至角板山的新溪口吊橋，信眾們都直呼50年來第一遭。

▲石門水庫5日舉行媽祖遶境水庫祈福活動，船隊沿著大壩碼頭到角板山新溪口吊橋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫5日舉行媽祖遶境水庫祈福活動，船隊沿著大壩碼頭到角板山新溪口吊橋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局強調，去年雖遭遇百年大旱，但在大家共同努力下，順利度過缺水危機，北水局局感謝全體桃園市民抗旱期間的節水配合，更感恩上天與媽祖庇佑。

此外，今天北水局還舉辦愛護水資源宣導，透過水資源課題與民眾互動，讓民眾更認識水庫各項資訊，珍惜水資源，才能永續經營。石門水庫節制下午5點為止，水位為245.18公尺，有效蓄水量20,682萬立方公尺，蓄水率百分之百，公共與灌溉用水供應均正常，北水局呼籲大家有水仍思無水之苦，共同養成護水、惜水、節水好習慣。

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