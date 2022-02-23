6天雨下對地方！石門水庫2億噸「滿出來了」　5水庫水位出爐發警報

▲石門水庫2億噸蓄水太多了！實施放水。（圖／北水局）



記者許力方／綜合報導

今年春雨豐沛，雖時序仍處於枯水期，仍使石門水庫持續進水接近滿庫，北水局統計，過去6天來在集水區降雨破百毫米，今（23日）有效蓄水量超過2億噸，經評估目前公共及農業用水可穩定供應，在中午12時開啟排洪隧道及採雙機發電進行調節性放水，確保水庫安全兼顧有效水源運用；直至晚間仍不斷降雨，水位達244.39公尺，持續放水。

北水局指出，石門水庫自2月18日至今於集水區共降雨約128毫米，期間因水庫接近滿水位，有效蓄水量破2億噸，故採雙機發電放水控制水庫水位，並於昨（22日）加開永久河道放水口放水，但因今午水庫水位持續上升至244.97公尺，距離滿水位僅剩3公分，12時增開排洪隧道進行調節性放水，合計放水量約每秒260立方公尺，為今年首次排洪隧道啓用操作。

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▼北台灣水庫幾乎都快滿了。（圖／水利署、NCDR）



本波春雨對北部地區各水庫蓄水量挹注明顯，目前除本局轄管石門及寶二水庫接近滿庫外，包括新山、翡翠、及寶山等水庫蓄水率均超過九成，水情狀況良好，評估整體供水穩定。

北水局指出，依中央氣象局預報，3、4月降雨偏少至正常，呼籲民眾有水當思無水之苦，應養成節水好習慣，珍惜愛護水資源。

根據水利署統計，過去一周全台水庫蓄水量都有上升趨勢，尤其中部以北地區主要水庫蓄水量都在78%以上，增加最多的是明德水庫達18.5%，其中新山、翡翠、石門、寶二、永和山、德基和日月潭水庫截至今晚都接近滿水位。