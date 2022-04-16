染疫還是可餵母奶？孕婦確診QA　名醫一次解答：中重症風險確實高

▲醫師提醒，孕婦染疫後中重症的風險確實會增加，也基於不確定性，會建議孕婦接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

本土疫情升溫，為了維持醫療量能，中央流行疫情指揮中心也實施輕重症分流，其中，中重症風險較高的孕婦，會先到加強版集中檢疫所或醫院收治。不過，孕婦染疫的機率是否會提高？染疫後還能哺乳嗎？不少孕婦或家長們為此擔憂，深怕傳染給孩子，而婦產科醫師蘇怡寧也以QA方式為大家解惑。

蘇怡寧在臉書提到，由於疫情已經進入減災階段，清零已不可能且也沒有必要，但還是要做好有可能被感染的心理準備。也因為Omicron的特性已經與其他病毒株的毒辣程度不同，「所以真的不必過度恐慌。」醫師指出，實務上還是建議大家做好個人的防護盡量降低傳播速度，但心理層面上也要做好接受它成為流感化的準備與現實。

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不過，即便這株變異株的毒辣程度不同，對於某些族群來說，依舊是要密切關注的，像是孕婦若確診，以目前指揮中心的規範，會先分流到加強型集檢所／防疫旅館或醫院，並由醫師評估有需要住院觀察／治療者，會轉送醫院收治。

身為婦產科醫師的蘇怡寧，也藉此分享孕婦染疫的相關資訊提供大家參考。

Q：孕婦染上新冠肺炎病情會較嚴重嗎？

A：醫師表示，根據研究資料顯示，孕婦感染後，罹患中重度的風險是增加的，而早產、死產跟流產的風險也確實提高。不過，目前並沒有證據顯示孕婦相較於懷孕的人更容易受到感染，也沒有證實增加胎兒畸形的風險，但基於上述的風險跟不確定性，還是建議接種COVID-19疫苗以降低風險。

Q：新冠病毒會母嬰垂直傳染嗎？

A：蘇怡寧說，「機率並不高，但確實會發生。」也因寶寶的症狀並不嚴重，不必過度擔心。

Q：新冠病毒會透過母乳傳染嗎？

A：蘇怡寧提到，直至目前，並沒有證據顯示新冠病毒會透過母乳傳播，所以即便媽媽們在哺乳期間感染了新冠肺炎，並「不代表不能哺餵母乳。」當然，哺餵母乳前後洗手清潔跟戴口罩相關的防護還是必要的。