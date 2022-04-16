平安順利！大甲媽祖鑾轎　子時步出彰化城

▲大甲媽祖鑾轎步出彰化城。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境回鑾北返今(16)日自員林市進入彰化，沿路不少熱情的企業及善心民眾設點心站，晚上駐駕彰化市永樂街天后宮前，民眾紛紛拿出手機拍照，彰化縣長王惠美午夜12點送駕回鑾，一路由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前議長白鴻森等人陪同送駕，平安順利步出彰化城，預訂明17日(日)返回大甲鎮瀾宮安座。

▲大甲媽祖鑾轎駐駕縣長致詞。（圖／縣府提供）

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎所到之處，受到彰化縣民的熱情相迎，也有董事長顏清標的粉絲拿著宮廟帽要簽名，民進黨、台灣民眾黨及時代力量議員在路口擔任志工，為香客親自遞上茶水食物，烤香腸、蔥油餅等攤位則排滿人潮，還有來自南投茶行業主以27面金牌迎媽祖，將整條台一線，妝點的熱鬧滾滾。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標與粉絲合照。（圖／記者唐詠絮攝）

大甲媽鑾轎上午回鑾行經員林宏仁醫院，醫院派出醫師抬轎，成為罕見的吸睛畫面，大甲鎮瀾宮醫療團並在醫院門口設置醫療站，服務隨行信徒，團長李俊穎指出，今年因疫情，團員陸續被各自服務的醫療單位召回，人數僅剩約一半，提醒回鑾最後幾天，信徒精神和體力都較不支，是發生意外高峰期，提醒多留意自身健康。

▲宏仁醫院醫師群抬轎。（圖／宏仁醫院提供）

李俊穎說，今年信徒雖然因疫情比較少，但意外還是頻傳，包括車禍、摔傷等事故，常見的炮傷、起水泡也很多，提醒回鑾最後這幾天，信徒因比較累，是意外高風險期，尤其慢性病患，也應注意自身用藥，多留意自身健康安全。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一早也抵達宏仁醫院，向來自全國各地醫療團成員表達感謝，感謝成員在疫情中仍撥冗協助隨團為信徒醫治，也認為這就是台灣的人情味。

▲宏仁醫院設點心站。（圖／宏仁醫院提供）

而晚間出現在民族路宏恩眼鏡補給站前，懸掛著一大面烏克蘭國旗，原來是有一對來自烏國基輔的車姓台灣女婿，帶著林姓妻子與3稚子在現場當志工，期盼媽祖能讓俄烏戰事盡早平息、並感謝政府對國家的關懷與協助。

▲烏克蘭夫妻與3稚子。（圖／記者唐詠絮攝）

林女與丈夫在菲律賓工作時認識，2014年結婚，但因台灣與烏克蘭沒有邦交，即使是夫妻倆搬回台灣，至今已經3年，仍無法在台灣登記結婚，只能已領養方式為3個小孩辦戶口，其丈夫目前以就業身分取得台灣居留權。

▲烏克蘭夫妻迎大甲媽為烏國祈福。（圖／記者唐詠絮攝）

林女說，自烏俄戰事開打後，人在台灣的丈夫，至今仍心繫遠在家鄉家人的安危，感謝立委幫忙，讓家人搭上最後一班通往波蘭的火車，平安逃出基輔，但小叔仍留在基輔從軍，更是焦急萬分，因此期盼藉由宗教力量，能讓烏克蘭遠離戰事，返回正常生活。