新北2歲童重症昏迷　家屬控「求救沒人理！」媽悲慟簽放棄急救

▲新北市2歲男童確診重症，家屬指控政府延誤送醫。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市有確診者家屬指控，家中2歲男童14日一早發高燒，帶到醫院PCR後返家等報告，不料孩子情況卻愈加嚴重，打電話向1922與衛生所求助，對方卻要求他們自行搭計程車就醫，等到晚上才有救護車前來接送。男童入院後院方進行氣切插管急救，但仍昏迷不醒，家屬15日忍痛簽屬放棄急救同意書，痛批政府應要負起責任。

家屬指出，男童爸爸在竹科上班，10日返回新北家中與老婆、2歲兒子和6歲女兒接觸，不料13日確診，當天女兒快篩也為陽性，老婆和兒子則為陰性。到了14日一早，男童開始發高燒，媽媽趕緊帶他到醫院PCR並回家等報告，但男童下午4點昏迷不醒，家屬聯繫1922與衛生所，衛生所人員卻要求他們自行搭計程車前往醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家屬控訴，直到晚間7點才有救護車前來將男童送往醫院，但男童已經全身抽搐，入院後進行氣切插管，過了一天情況未見好轉，家屬只能在15日下午簽屬放棄急救同意書。對此，家屬相當難以接受，認為1922、衛生所以及衛生局互踢皮球，造成延誤就醫，政府應負起最大責任。

據了解，男童於14日下午報告出爐為PCR陽性。根據《TVBS新聞網》報導，家屬透露，相關單位給出的說法是，「因為男童還沒列案號匡列，導致119沒辦法出車」，但既然要設立這個機制，就應該要有可以對口的單位，而不是孩子重症了卻沒有人能給予明確的方向，讓一個生命就這樣白白消逝。

事實上，有網友近日也在臉書爆料公社指出，他前些日子半夜發燒快篩陽性，通報1922後卻被踢皮球，衛生局甚至要他自己開車到醫院急診篩檢，最後PCR陽性確診，讓他不禁質疑，「有多少居家快篩陽性的人是沒有人關切？甚至還在路上到處跑？」

對此，指揮中心指揮官陳時中強調，不會有「快篩陽性到處在路上跑」這種事情。發言人莊人祥則解釋，屬於居家隔離或檢疫者，在家快篩陽性，就必須立即與當地衛生局聯繫，或撥1922依指示配合處置；另外屬於非居家檢疫或隔離者，自行在家驗出快篩陽性，就請立刻戴好口罩，勿搭大眾交通工具，盡速前往鄰近採檢院所採檢，不須打電話到1922或是衛生局。



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完