　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北2歲童重症昏迷　家屬控「求救沒人理！」媽悲慟簽放棄急救

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊派專人陪同，以救護車送移工前往醫篩檢，並等待採檢結果，幸好係陰性，虛驚一場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新北市2歲男童確診重症，家屬指控政府延誤送醫。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市有確診者家屬指控，家中2歲男童14日一早發高燒，帶到醫院PCR後返家等報告，不料孩子情況卻愈加嚴重，打電話向1922與衛生所求助，對方卻要求他們自行搭計程車就醫，等到晚上才有救護車前來接送。男童入院後院方進行氣切插管急救，但仍昏迷不醒，家屬15日忍痛簽屬放棄急救同意書，痛批政府應要負起責任。

家屬指出，男童爸爸在竹科上班，10日返回新北家中與老婆、2歲兒子和6歲女兒接觸，不料13日確診，當天女兒快篩也為陽性，老婆和兒子則為陰性。到了14日一早，男童開始發高燒，媽媽趕緊帶他到醫院PCR並回家等報告，但男童下午4點昏迷不醒，家屬聯繫1922與衛生所，衛生所人員卻要求他們自行搭計程車前往醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家屬控訴，直到晚間7點才有救護車前來將男童送往醫院，但男童已經全身抽搐，入院後進行氣切插管，過了一天情況未見好轉，家屬只能在15日下午簽屬放棄急救同意書。對此，家屬相當難以接受，認為1922、衛生所以及衛生局互踢皮球，造成延誤就醫，政府應負起最大責任。

據了解，男童於14日下午報告出爐為PCR陽性。根據《TVBS新聞網》報導，家屬透露，相關單位給出的說法是，「因為男童還沒列案號匡列，導致119沒辦法出車」，但既然要設立這個機制，就應該要有可以對口的單位，而不是孩子重症了卻沒有人能給予明確的方向，讓一個生命就這樣白白消逝。

事實上，有網友近日也在臉書爆料公社指出，他前些日子半夜發燒快篩陽性，通報1922後卻被踢皮球，衛生局甚至要他自己開車到醫院急診篩檢，最後PCR陽性確診，讓他不禁質疑，「有多少居家快篩陽性的人是沒有人關切？甚至還在路上到處跑？」

對此，指揮中心指揮官陳時中強調，不會有「快篩陽性到處在路上跑」這種事情。發言人莊人祥則解釋，屬於居家隔離或檢疫者，在家快篩陽性，就必須立即與當地衛生局聯繫，或撥1922依指示配合處置；另外屬於非居家檢疫或隔離者，自行在家驗出快篩陽性，就請立刻戴好口罩，勿搭大眾交通工具，盡速前往鄰近採檢院所採檢，不須打電話到1922或是衛生局。
 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
北市府替代役確診　「媒事組全員隔離」
NanaQ曬「極簡胃」用餐前後對比　網傻眼轟：浪費食物！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工程師人夫「10年沒升職」想跳槽　老婆炸鍋：為何不替我跟孩子想

新北2歲童重症昏迷　家屬控「求救沒人理！」媽悲慟簽放棄急救

「合利他命」與武田藥品bye bye！為何新公司海外第一仗就是台灣？

木瓜牛乳妹IG被神出！挺渾圓巨胸成「遶境嬌點」　本尊害羞回應了

鼓鼓、孫生喊冤「沒出席群聚趴」　台中市府道歉了

打完第三劑才能跟團！觀光局公布國旅新規定　5類人除外

餐廳客確診「員工PCR陰性」也全關　他酸陳時中：雙標到極致

不斷更新／412校停課名單一次看　北市3明星高中爆學生確診

台中+32！2場阿妹演唱會再增3人染疫　4類感染源燒不停　

疫情延燒18縣市、412所園校停課　單日確診+136再創新高

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

單日破千！本土狂燒1209例　另增境外移入75例

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

消防員任務回來見早餐被偷吃！　調監視器抓凶手竟是「歐告內賊」

藝人徐小可批部長「練肖話」　陳時中回應：不該用侮辱言詞

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

工程師人夫「10年沒升職」想跳槽　老婆炸鍋：為何不替我跟孩子想

新北2歲童重症昏迷　家屬控「求救沒人理！」媽悲慟簽放棄急救

「合利他命」與武田藥品bye bye！為何新公司海外第一仗就是台灣？

木瓜牛乳妹IG被神出！挺渾圓巨胸成「遶境嬌點」　本尊害羞回應了

鼓鼓、孫生喊冤「沒出席群聚趴」　台中市府道歉了

打完第三劑才能跟團！觀光局公布國旅新規定　5類人除外

餐廳客確診「員工PCR陰性」也全關　他酸陳時中：雙標到極致

不斷更新／412校停課名單一次看　北市3明星高中爆學生確診

台中+32！2場阿妹演唱會再增3人染疫　4類感染源燒不停　

疫情延燒18縣市、412所園校停課　單日確診+136再創新高

黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒　CIA：慎防俄軍動用核武

花3200住客廳地舖！她見「半透明隔間」崩潰：房東踩在我床上

「屠龍」大帝？　恩比德：我將充分運用身高與體重

布里悍對決霸林爵　味全龍挑戰主場本季首勝

甜瓜準備告別湖人？　37歲安東尼想奪冠但「開心更重要」

51歲鍾麗緹凍齡美魔女神話破滅？　熱舞遭酸「像綁肉粽、該減肥了」　

快訊／北市府替代役確診「發言人、媒事組全隔離」　柯文哲驚險避開匡列

工程師人夫「10年沒升職」想跳槽　老婆炸鍋：為何不替我跟孩子想

館長罵王炳忠「狗兒子」　判決出爐！要在YouTube登3天

T1海神魔術數字M2　最快週六主場週登季後賽頭號種子

逃不了！鼠寶健康檢查超緊張　瞪大眼表情呆滯：拍攝者不救

生活熱門新聞

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

虛擬貨幣500人餐會爆確診　參加藝人完整名單曝

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

他舉1事件酸陳時中：雙標到極致

三級警戒不遠了？　專家給答案

合利他命分手武田　第一仗是台灣？

打完第三劑才能跟團！觀光局公布國旅新規定

即／高雄飆58例！　海量足跡又見IKEA、夢時代

木瓜牛乳妹IG被神出！挺巨胸成遶境嬌點

本土+1209！　「102張足跡」一次看

陳時中免隔離！　網炸鍋：把人民當白痴

鼓鼓孫生喊冤沒群聚　台中市道歉

老公想辭職　妻子：為何不替我想

快訊／桃園也爆極樂足跡　多家酒店、夜總會入列

更多熱門

相關新聞

快訊／北市府替代役確診「媒事組全員隔離」　柯文哲驚險避開匡列

快訊／北市府替代役確診「媒事組全員隔離」　柯文哲驚險避開匡列

北市府再傳人員確診！經證實，市府11樓媒事組1名替代役稍早PCR陽性確診，媒事組辦公室內18名同仁全部遭匡列進行居家隔離10天，4月12日至4月23日止，後續再進行7天的自主健康管理，時間為4月23日到29日。

鼓鼓孫生喊冤沒群聚　台中市道歉

鼓鼓孫生喊冤沒群聚　台中市道歉

打完第三劑才能跟團！觀光局公布國旅新規定

打完第三劑才能跟團！觀光局公布國旅新規定

越南5至11歲兒童開始打疫苗

越南5至11歲兒童開始打疫苗

他舉1事件酸陳時中：雙標到極致

他舉1事件酸陳時中：雙標到極致

關鍵字：

新北2歲童確診中症新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

和泰「防疫保單」跟進富邦！　投保後第5天才生效

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

小鐘曝「打3劑疫苗組合」時間點

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

劉家豪衝第一　林威助：不知道狂啥

他約女友騎車上摩鐵：很怪嗎　網揭櫃台心態

「台中疫調錯誤」盧秀燕向鼓鼓道歉了！他暖回謝謝：請市長來看演唱會

NanaQ曬「極簡胃」用餐對比　網傻眼轟：浪費食物！

虛擬貨幣500人餐會爆確診　參加藝人完整名單曝

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

她專騙往生者家屬錢　闖殯儀館發死人財

VIVIZ信飛出絕招「對付Mnet惡剪」

他舉1事件酸陳時中：雙標到極致

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

單日破千！本土狂燒1209例　另增境外移入75例

單日破千！本土狂燒1209例　另增境外移入75例

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面