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徐小可道歉…醫點破「被出征原因」　曝1想法：不需要開直播爆哭

記者趙蔡州／綜合報導

女藝人徐小可因批評陳時中「練肖話」，遭到網友出征，她15日趕緊與老公在直播中道歉。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，生活在民主自由的台灣，當然可以說自己認定的「實話」，但言論還是必須經過大眾的檢驗，「平常心、樂觀看待相反意見的留言，其實根本不需要開直播爆哭」。

謝宗學在臉書粉絲團「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，面對不認同的事情，在公開社群平台發表自己的想法，是民主國家賦予人民的權利，除非自己刪除，文章或直播內容不會「被消失」，然而也因為是公開平台，一定會遇到持相反意見的人留言，這也是民主國家賦予的權利。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲謝宗學表示，生活在民主自由的台灣，當然可以說認定的「實話」，但言論還是必須經過大眾檢驗。（圖／指揮中心提供）

謝宗學說，要表達意見，若只針對事情討論，比較不會有爭議；若針對個人攻擊，特別是政治人物，一定會有支持他的群眾持相反的意見，這不意味被網軍出征，反對的留言只是想保護自己支持的人而已。

粉絲團只要有一定的流量，難免會遇到被出征的狀況，他說「我也曾經被出征多次，2019 年總統大選前，我支持特定候選人，結果被 X粉洗版謾罵出征；後來專職當 X 黑，也常被 X 粉出征；文章也曾經被截圖放在 PTT 或其他粉專批評，其實這都是針對個人發表言論，必然出現的狀況」。

不過樂觀來看，他有點感謝這些來版面出征的人，謝謝對方增加他的粉絲團量流和觸及率，「像這幾天，因為這些事件，我才知道有這對藝人夫妻」。

▲阿BEN、徐小可。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）首圖

▲阿Ben和徐小可15日下午開直播道歉。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可Love白宮這一家Pai’s Family）

他認為，針對個人攻擊，必然會遭遇逆風，例如最近某黨主席在開會時，直接罵黨內同事狗，即遭遇極大的輿論批評，「有逆風也會有同溫層支持，開直播爆哭影片下方滿滿藍白政治人物留言支持，按讚數和觸及率達到前所未有的高峰，這或許是意外的收穫？」

他最後說，生活在民主自由的台灣，當然可以說自己認定的「實話」，文章影片不會被消失，人也不會被消失，「但言論還是必須經過大眾的檢驗，平常心、樂觀看待持相反意見的留言，其實根本不需要開直播爆哭」。

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