魔術師掀衣強吻　女助手哭求：想想老婆小孩...精蟲上腦代價出爐

▲已婚魔術師藉口說要「培養工作默契」，約女助手到摩鐵想要硬上，法院判1年5個月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

女子小雅（化名）擔任柳姓魔術師的表演助理，柳男藉故培養更多工作默契約小雅外出，又找理由將她載到某間摩鐵休息，但才聊了一下子柳男就欺身將小雅壓倒在床，強行掀開她的內衣親吻胸部、還欲脫掉她外褲，剛好電話響起、小雅苦苦懇求，柳男才冷靜下來沒有得逞。台中地院依照強制性交未遂罪，處有期徒刑1年5個月，得緩刑4年。

判決書指出，在台中的柳男是魔術表演工作者，因工作上的需求，找來小雅在2020年8月8日與16日，2次擔任其表演助理。而同年月28日中午，柳男表示為了配合之後的表演、需要培養更佳的工作默契，邀約小雅共進午餐後，又找理由到一間汽車旅館休息聊天。

在這過程中小雅逐漸感受到柳男動機不單純，表明只想保持工作關係、不想有逾矩行為，怎料雙方聊天一段時間後，柳男竟直接粗暴將小雅壓在床上，不顧她掙扎尖叫、掀開她衣服與內衣強吻，還解開了她褲頭想強脫其外褲，剛好柳男手機響起小雅才趁空檔躲到廁所。

但柳男接完電話後不死心，甚至脫掉自己衣物，將小雅從廁所哄出來再把人壓回床上、想繼續未完的獸行，小雅對柳男苦苦勸說他是有老婆、小孩的人，如果真的發生什麼會後悔莫及，柳男才好不容易冷靜下來，放棄念頭將小雅送回家。

台中地院審理時柳男對犯行坦承不諱，對過程的敘述也與小雅相符，認為因為一時情慾衝動、以強暴方式欲進行強制性交，對小雅身心造成創傷。但念在小雅哀求勸告後，柳男了解到自己行為錯誤，進而放棄不良念頭、中止犯行，雙方也完成調解、已支付賠償金給小雅，顯見柳男確有悔意，審酌其無前科、態度尚可，減輕其刑後依照強制性交未遂罪，處有期徒刑1年5個月、緩刑4年，須完成100小時義務勞務，緩刑期間交付保護管束。